«Корректируемые боеприпасы доказали эффективность»: какие новейшие авиабомбы поступят на вооружение ВКС России

На Международном авиакосмическом салоне (МАКС) 2019 года впервые представлены российские корректируемые авиабомбы нового поколения УПАБ-1500Б и УПАБ-500Б. Они предназначены для поражения командных пунктов, узлов связи, инфраструктуры, позиций артиллерии и зенитных комплексов. Данные боеприпасы относятся к классу высокоточного оружия и могут применяться почти всеми строевыми самолётами Воздушно-космических сил РФ. Разработчики заявили, что УПАБ-1500Б и УПАБ-500Б уже поступают на вооружение. В ближайшие годы арсенал ВКС также пополнят планирующие бомбы ПБУ-500У «Дрель» и КАБ-250ЛГ с лазерной головкой самонаведения.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые продемонстрировала публике новые корректируемые авиабомбы УПАБ-1500Б-Э (К029Б-Э) и УПАБ-500Б-Э (К08БЭ). Полноразмерные макеты этих боеприпасов представлены на Международном авиакосмическом салоне — 2019 в подмосковном Жуковском.

Оба боеприпаса являются высокоточным оружием благодаря установленной на них инерциально-спутниковой системе наведения. Авиабомбы прошли весь цикл испытаний и уже поставляются в Воздушно-космические силы РФ. В 2020 году Россия начнёт экспортировать УПАБ-1500Б и УПАБ-500Б.

Корректируемые авиабомбы были разработаны специалистами АО «Государственное научно-производственное предприятие «Регион» (Москва), которое входит в состав КТРВ. В этом году компания отмечает 50-летие со дня основания.

«Доказали высокую эффективность»

УПАБ-1500Б предназначена для поражения укреплённых наземных и надводных объектов. Масса боеприпаса составляет 1525 кг, длина — 5 м, диаметр — 0,4 м, вес боевой части — 1010 кг. Бомба может сбрасываться с высоты до 15 км и преодолевать расстояние до цели 50 км. Отклонение от поражаемого объекта не превышает 10 м.

В оборудование образца УПАБ-1500Б, который пойдёт на экспорт, входят приёмник спутниковой навигации, источник электропитания (тепловые батареи), фугасная бетонобойная боевая часть, контактное взрывательное устройство с тремя видами замедления, а также система управления (инерциальный комплекс, рулевой газовый привод и воздушный балон).

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УПАБ-500Б представляет собой уменьшенную версию 1500-килограммового «родственника». Бомба используется для уничтожения вооружения и военной техники противника, а также объектов армейской инфраструктуры. Масса боеприпаса — 505 кг, длина — 2,8 м, диаметр — 0,35 м, вес боевой части — 390 кг.

Бомба может сбрасываться с высоты до 14 км. Максимальная дальность применения УПАБ-500Б — 40 км, отклонение от цели — не более 10 м. Полёт боеприпаса корректируется с помощью крыльев в средней части корпуса и хвостовых рёбер.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев заявил, что в последние годы в России активно совершенствуются корректируемые (управляемые) авиационные бомбы, постепенно вытесняя свободнопадающие (неуправляемые) аналоги. Оба типа боеприпасов использовались в сирийской кампании.

«Опыт боевого применения позволил Минобороны и конструкторам определиться с дальнейшими направлениями развития авиационных средств поражения. Корректируемые планирующие боеприпасы доказали свою высокую эффективность. Свободнопадающие бомбы, наверное, не уйдут в прошлое, но вкладывать деньги в их модернизацию особого смысла нет», — сказал Корнев.

Эксперт пояснил, что сброс планирующего боеприпаса, как правило, производят вне зоны действия войсковой ПВО противника. При этом метание свободнопадающих бомб происходит либо над объектом поражения, либо путём кабрирования — специального манёвра, который позволяет лётчику сбрасывать боеприпасы на дальности до 15 км от цели.

По некоторым характеристикам корректируемая бомба превосходит не только свободнопадающего собрата, но и крылатую ракету класса «воздух — поверхность».

Планирующий боеприпас стоит намного дешевле и обладает более мощной боевой частью, чем ракета «воздух — поверхность». По словам Корнева, пуск одной крылатой ракеты может обойтись бюджету в сотни тысяч долларов из-за наличия реактивного двигателя и высокотехнологичной аппаратуры. При этом корректируемая авиабомба лишена сложных агрегатов и систем.

Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э на МАКС-2019

© Евгений Биятов/РИА Новости

«Авиационная крылатая ракета необходима для поражения объектов, защищённых самыми современными средствами ПВО, включая комплексы дальнего радиуса действия. Во всех остальных случаях допустимо использовать авиабомбы. Это недорого, надёжно, эффективно и безопасно для экипажей ВКС. Неразумно, если цена боеприпаса превышает стоимость поражаемого объекта», — подчеркнул Корнев.

УПАБ-1500Б и УПАБ-500Б — не единственные отечественные корректируемые боеприпасы нового поколения. В июне 2019 года на форуме «Армия-2019» концерн «Техмаш» представил широкой публике ПБК-500У СПБЭ-К «Дрель». Боеприпас должен быть принят на вооружение до конца 2019 года. Масса бомбы составляет 540 кг, длина — 3,1 м, отклонение от цели — не более 3—5 м.

«В мире аналогов нет. Бомба без двигателя. Дальность при отходе от носителя — за 30 км. То есть самолёт не входит в зону поражения ПВО, сбрасывает изделие, и оно самостоятельно находит цель. Навигация осуществляется с помощью ГЛОНАСС», — рассказал ранее журналистам генеральный директор НПО «Базальт» (входит в концерн «Техмаш») Владимир Порхачёв.

Помимо навигационной системы, «Дрель» может использовать лазерное и телевизионное наведение. Бомба может применяться почти всеми боевыми самолётами воздушно-космических сил, включая дальние и стратегические бомбардировщики.

Необходимое разнообразие

Ещё одной новинкой КТРВ на МАКС-2019 стала корректируемая авиабомба с лазерной головкой самонаведения КАБ-250ЛГ-Э. Она предназначена для уничтожения легкоуязвимой военной техники, железнодорожных узлов, складов, живой силы. Боеприпасы применяются одиночно и залпом с самолётов фронтовой авиации.

Масса бомбы составляет 256 кг, длина — 3,2 м, диаметр — 0,25 м, вес осколочно-фугасной боевой части — 165 кг. Точность боеприпаса в два раза превосходит более тяжёлые корректируемые аналоги. Однако применение КАБ-250ЛГ требует снижения до высоты в 1—10 км.

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«КАБ-250ЛГ могут сбрасывать истребители, штурмовики и бомбардировщики, оснащённые системами лазерного подсвета цели. Однако экипажу придётся снижать высоту и скорость, многое зависит от погодных условий. При таком бомбометании повышается риск быть замеченным неприятелем», — отметил Корнев.

Как полагает эксперт, наиболее безопасный для лётчиков способ использования КАБ-250ЛГ — ориентироваться на целеуказание, которое обеспечивает разведывательная группа в тылу противника. По его словам, при таких условиях экипаж может «не глядя» производить бомбометание на безопасном расстоянии.

В мае 2018 года генеральный директор ГНПП «Регион» Игорь Крылов в интервью ТАСС заявил, что разработка КАБ-250ЛГ находится на завершающей стадии. По его словам, боеприпас должен пополнить арсенал самых современных самолётов оперативно-тактической авиации ВКС.

«Новая авиабомба уже прошла полный цикл испытаний на фронтовом бомбардировщике Су-34, в дальнейшем будет интегрирована в состав вооружения истребителя Су-35. Кроме того, предусматривается размещение КАБ-250 во внутрифюзеляжном отсеке новейшего истребителя пятого поколения Су-57», — рассказал Крылов.

Корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250ЛГ-Э на МАКС-2019

© Евгений Биятов/РИА Новости

На МАКС-2019 глава КТРВ Борис Обносов заявил журналистам, что для нужд ВКС разрабатываются малогабаритные корректируемые бомбы массой 100 и 50 кг. Как считает Корнев, данные боеприпасы необходимы для вооружения новейших беспилотников. Также они могут быть востребованы при проведении антитеррористических операций.

Полковник в отставке Михаил Ходарёнок в беседе с RT сообщил, что использование планирующих боеприпасов позволяет уберечь самолёты от возможного поражения зенитными ракетными комплексами (ЗРК) малой и средней дальности. Широкая номенклатура корректируемых бомб позволяет эффективно поражать цели в зависимости от конкретных обстоятельств на территории военных действий.

«Разнообразие боеприпасов и систем наведения является важным условием для выполнения боевой задачи. Глобальная система позиционирования (ГЛОНАСС) не всегда бывает подходящей, равно как и лазерная система наведения. У командира, принимающего решение о нанесении авиационного удара, должен быть выбор», — отметил Ходарёнок.

Как пояснил эксперт, первоочередными целями корректируемых боеприпасов являются командные пункты, узлы связи, склады боеприпасов, бронетехники, стартовые позиции ЗРК, огневые позиции артиллерии ракетных комплексов сухопутных войск тактического назначения, объекты инфраструктуры (мосты, железнодорожные и паромные переправы).