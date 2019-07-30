«По манёвренности ему нет равных»: какие задачи будет выполнять новейший истребитель Су-57

В России началось серийное производство самолёта нового поколения Су-57. Об этом говорится в брошюре, выпущенной к 80-летию ОКБ имени Сухого. До 2028 года Воздушно-космические силы РФ должны получить 76 истребителей. К преимуществам Су-57 относят многофункциональность, невероятную манёвренность и возможность полёта на сверхзвуковой скорости без форсажа. Эксперты отмечают, что отечественным конструкторам удалось создать машину, которая превосходит зарубежные аналоги, но при этом стоит дешевле.

Истребитель пятого поколения Су-57 был запущен в серийное производство, сообщается в буклете, выпущенном в честь 80-летия ОКБ имени Сухого. В рамках государственной программы вооружения до 2028 года Воздушно-космические силы РФ получат 76 машин. Долгосрочный контракт с Минобороны России на поставку самолётов уже подписан.

«Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей в 2019 году запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолётов», — говорится в тексте брошюры.

В мае 2019 года на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) президент РФ Владимир Путин заявил о том, что к 2028 году на Су-57 будут перевооружены три авиаполка. Глава государства пояснил, что ранее планировалось закупить 16 истребителей. Однако в связи со снижением себестоимости самолёта на 20% было решено значительно увеличить объём заказа.

«У нас появились возможности закупить гораздо больше боевых машин этого класса, этого, по сути, нового поколения. Договорились о том, что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолётов... На новой платформе мы не делали ничего подобного в последние 40 лет», — подчеркнул Путин.

«Дальность и боевая производительность»

Разработка Су-57 стартовала в начале 2000-х годов. Минобороны поставило перед ОКБ Сухого задачу создать многоцелевой боевой самолёт нового поколения. Проект получил название «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации» (ПАК ФА) и заводской шифр Т-50. В августе 2017 года командование ВКС присвоило машине обозначение Су-57.

Первый полёт этот уникальный самолёт совершил 29 января 2010 года, поднявшись в воздух с аэродрома в Комсомольске-на–Амуре. В общей сложности было изготовлено 11 опытных образцов для проведения испытаний планера, бортового радиоэлектронного оборудования, двигателей и вооружения. В 2018 году несколько истребителей были переброшены в Сирию, где состоялось их боевое крещение.

Истребитель на аэродроме Хмеймим в Сирии

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Как утверждает ОКБ Сухого, Су-57 является единственным в мире самолётом, который полностью соответствует всем требованиям пятого поколения. Речь идёт о низком уровне радиолокационной заметности (за счёт замены металлов и сплавов на композитные материалы), высокой автоматизации процессов управления, способности получать целеуказание и данные от беспилотников, спутников и наземных станций.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев пояснил, что в России и в Соединённых Штатах по-разному определяют требования к самолётам пятого поколения. Однако большая часть тактико-технических и эксплуатационных характеристик машин совпадает: малая заметность, «плоская» геометрия корпуса, отсутствие вооружения на узлах подвески, возможность полёта на сверхзвуке в бесфорсажном режиме, который исключает перерасход топлива.

«Российская и американская конструкторские школы достаточно сильно отличаются. Например, в нашей стране традиционно уделяется большое внимание манёвренным характеристикам истребителя, его способности вести ближний бой. Штаты, наоборот, делают ставку на поражение противника на дальней дистанции. Естественно, что разные подходы отражаются на облике и возможностях самолётов пятого поколения двух стран», — отметил Корнев.

Генерал-майор, заслуженный лётчик РФ Владимир Попов заявил RT, что Су-57 в целом сопоставим с американскими аналогами (F-35 и F-22 Raptor), но по некоторым характеристикам превосходит их. По словам Попова, необходимо учитывать, что ПАК ФА создавался несколько позже. Это позволило должным образом проанализировать ошибки, допущенные заокеанскими конструкторами.

«Наши конструкторы однозначно улучшили такие показатели, как дальность и боевая производительность. А по манёвренности в воздушном бою, особенно в ближнем, Су-57 просто нет равных, так как машина сохраняет устойчивый полёт на больших углах атаки. Кроме того, Су-57 обошёл F-35 и F-22 по соотношению цены и качества. Это грубый подсчёт, но по эффективности отечественный истребитель превосходит американские образцы примерно на 15—20%», — рассказал Попов.

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В Минобороны убеждены, что Су-57 оставил позади «раскрученные западные аналоги». В интервью «Красной звезде» начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев сообщил, что секрет успеха российского истребителя заключается в новейшем внутрифюзеляжном вооружении.

Серийные Су-57 будут обеспечены 14 новыми боеприпасами. Из открытых данных известно, что в арсенал самолёта войдут перспективная противокорабельная ракета с возможностью полёта на гиперзвуковой скорости, управляемая авиабомба КАБ-250, семейство модульных ракет малой дальности серии Х-38М, крылатая ракета Х-59МК2 и противорадиолокационная ракета Х-58УШК.

Огромное значение для боевой эффективности имеет радиолокационная станция Н036 «Белка» с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) разработки АО «НИИП имени В.В. Тихомирова» (Жуковский). Большая часть характеристик этого изделия засекречена. В СМИ можно встретить информацию о том, что она способна мониторить воздушное пространство на дальности около 400 км, сопровождать 60—62 объекта и наводить вооружение на 20 целей (16 воздушных и 4 наземных).

Больше возможностей по сдерживанию

До недавнего времени недостатком Су-57 было отсутствие двигателя нового поколения («изделие 30»). Опытные образцы ПАК ФА оснащались силовым агрегатом «первого этапа» АЛ-41Ф-1 («изделие 117»). Этот турбореактивный двухконтурный двигатель с управляемым вектором тяги выпускается для истребителя поколения 4++ Су-35С.

Су-57 впервые поднялся в воздух с двигателем «второго этапа» в декабре 2017 года. «Изделие 30» призвано обеспечить возможность длительного полёта на сверхзвуковой скорости в крейсерском (бесфорсажном) режиме. Предположительно, скорость истребителя с новой силовой установкой составит 1300—1800 км/ч, максимальная — 2600 км/ч. В настоящее время продолжаются заводские испытания этого уникального агрегата.

Взлёт самолёта пятого поколения Су-57

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Как сообщил в интервью «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов в июле этого года, первые серийные истребители пятого поколения будут оснащены АЛ-41Ф-1. Однако в будущем Минобороны проведёт их ремоторизацию. Таким образом все строевые Су-57 будут летать исключительно на новых двигателях.

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что ОКБ Сухого удалось выполнить поставленные Минобороны задачи. Вложения в проект Су-57 себя оправдали.

В скором времени ВКС получит относительно недорогую машину, которая способна выполнять широкий спектр боевых задач: завоевание господства в воздухе, перехват нарушителей госграницы, сопровождение бомбардировочной авиации, нанесение ударов по морским и наземным целям.

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что с вводом в строй серийных Су-57 воздушно-космические силы РФ получат больше возможностей по сдерживанию вероятных оппонентов на важнейших стратегических направлениях.

«Страны — члены НАТО активно перевооружаются на поставляемый США F-35. С появлением Су-57 в составе ВКС можно однозначно говорить, что никакого преимущества американцы и их союзники по НАТО не получат», — подчеркнул Мураховский.