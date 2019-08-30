«Закрыть стратегические расстояния»: какими возможностями обладают новые российские беспилотники тяжёлого класса

Перспективный тяжёлый беспилотник «Сириус» совершит свой первый полёт в 2022 году. Об этом на полях МАКС-2019 рассказал RT генеральный директор ООО «Группа Кронштадт» Сергей Богатиков. Аппарат сможет находиться в воздухе почти двое суток, преодолевая до 10 тыс. км. По словам Богатикова, БПЛА сможет выполнять часть задач, возложенных на низкоорбитальные спутники. Также «Кронштадт» продемонстрировал на авиасалоне обновлённый беспилотный комплекс тяжёлого класса «Орион». Оба дрона, как полагают аналитики, способны решать широкий круг задач, в том числе в интересах Вооружённых сил.

Генеральный директор ООО «Группа Кронштадт» (Санкт-Петербург) Сергей Богатиков заявил в интервью RT, что перспективный тяжёлый беспилотник «Сириус» может совершить первый полёт в 2022 году. По его словам, БПЛА будет унифицирован с линейкой других дронов компании. Это облегчит процесс производства, эксплуатации и ремонта.

«Мы впервые представляем наш пятитонный аппарат. Это полноразмерный макет с реальными геометрическими обводами. Сейчас проходит этап технического проектирования. Мы рассчитываем, что поднимем этот аппарат в воздух через 2,5—3 года», — заявил Богатиков на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) — 2019.

Топ-менеджер подчеркнул, что «Сириус» обладает уникальными характеристиками. Беспилотник способен преодолеть 10 тыс. км и находиться в воздухе до 40 часов при максимальной нагрузке. Управление БПЛА осуществляется с помощью сигналов со спутников. Таким образом, аппарат не привязан к традиционным средствам связи, которые затрудняют эксплуатацию дронов в труднодоступных районах.

Внешне «Сириус» напоминает американский MQ-1 Predator, однако превосходит его по большинству характеристик. Размах крыльев «Сириуса» — 30 м, длина — 13 м, масса полезной нагрузки — 1 т, максимальная высота полёта — 12 км, крейсерская скорость — 295 км/ч. БПЛА может взлетать и приземляться на аэродромы с длиной полосы 1,8 км. Макет дрона представлен на статической экспозиции МАКС-2019.

Дешевле спутников

В настоящее время «Кронштадт» ведёт переговоры с потенциальными разработчиками силовой установки для «Сириуса». Предприятие рассматривает возможность оснащения аппарата либо газотурбинным, либо поршневым двигателем.

Газотурбинный агрегат готовы разработать на «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург). Разработчиком поршневой установки для «Сириуса» может стать Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ, Москва).

«Кронштадт» рассчитывает получить модификацию поршневого двигателя, созданную для семейства автомобилей представительского класса Aurus. Данный агрегат проектировался российскими инженерами в сотрудничестве с компанией Porsche Engineering.

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Сергей Богатиков заявил, что БПЛА сможет выполнять широкий круг задач. Но первоочередным функционалом дрона он считает отслеживание ледовой обстановки для прохода каравана судов по Северному морскому пути. Объём перевозок по нему после 2020 года превысит 40 млн тонн (в 2018 году — почти 20 млн тонн).

«Несколько таких аппаратов могут закрыть вопросы, связанные с мониторингом пространств Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это, по сути, альтернатива спутниковым системам. Использование этих беспилотников позволит повысить оперативность передачи данных. Но самое главное — их эксплуатация будет обходиться намного дешевле, чем спутников», — утверждает Богатиков.

Как говорит глава «Группы Кронштадт», специалисты оснастят «Сириус» современными комплексами мониторинга и наблюдения, которые позволят «закрыть стратегические расстояния». Широкополосная линия связи будет обеспечивать передачу больших объёмов данных со скоростью 16 Мб/сек, то есть практически в режиме реального времени.

«На борту аппарата очень мощная энергетическая установка — около 40 кВт, которая позволяет использовать практически любую полезную нагрузку — оптическое, радиоэлектронное оборудование, в том числе то, которое эксплуатируется в пилотируемой авиации», — пояснил Богатиков.

Для гражданских и военных нужд

Ещё одной новинкой «Группы Кронштадт» на МАКС-2019 стала летающая лаборатория на базе экспортной версии беспилотника «Орион». В ближайшее время компания подаст в Министерство транспорта заявку на сертификацию нового аппарата. Он также относится к машинам тяжёлого класса.

Отличие модернизированного «Ориона» от его предшественника заключается в дополнительном контуре управления, необходимом для интеграции БПЛА в информационные системы России и зарубежных государств. Дрон оснащён специальными датчиками и приборами АЗН-В (автоматическое зависимое наблюдение-вещание).

«На базе летающей лаборатории мы создаём аппараты для различных нужд. В частности, разрабатывается беспилотник для мониторинга лесных массивов. Это крайне актуальная задача для нашей страны. Аппарат будет определять очаг возгорания, передавая соответствующие координаты и картинку HD-качества на пункт управления. Оптика высокой чёткости, установленная на аппарате, сможет фиксировать лица поджигателей», — рассказал Богатиков.

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Также модификация «Ориона» будет участвовать в тушении лесных пожаров. Беспилотник сможет применять спецсредство, внешне напоминающее малогабаритную авиационную бомбу. Внутри него — мелкораздробленные минеральные соли (порошок, который содержится в переносных огнетушителях). Одна такая бомба, как заявляется, сможет потушить небольшой очаг в отдалённых районах или локализовать возгорание.

Грузоподъёмность обновлённого «Ориона» — 250 кг, размах крыла — 16 м, длина — 8 м, крейсерская скорость — 120 км/ч, максимальная высота полёта — 7,5 км, продолжительность полёта — до 24 часов. Аппарат может перевозить грузы на расстояние 500—600 км и эксплуатироваться на аэродромах со взлётной полосой длиной свыше 900 м.

В августе 2019 года первый полёт совершили сразу три отечественных беспилотника тяжёлого класса: разведывательно-ударный комплекс «Охотник» (20 т), БПЛА «Альтиус-У» (5 т) и дрон «Форпост-Р» (около 500 кг). Заказчиком всех трёх аппаратов является Минобороны РФ.

Беспилотник «Орион-Э» с «порошковой бомбой» на статической экспозиции МАКС-2019

© Алексей Заквасин / RT

Опрошенные RT эксперты полагают, что парк беспилотников тяжёлого класса позволит России эффективнее решать задачи по мониторингу обширных пространств и труднодоступных территорий. Такие летальные аппараты могут использоваться как для гражданских, так и для военных нужд.

«Для мониторинга больших по площади территорий гораздо функциональнее и дешевле применять не спутники, а беспилотную авиацию. Например, БПЛА прекрасно работают на определённом участке и могут оперативно перебрасываться в нужный район. К тому же, в отличие от спутника, дроны поддерживают постоянный контакт с землёй (оператором)», — пояснил в разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Эксперт констатировал, что на текущий момент у России нет БПЛА тяжёлого класса, за исключением «Форпоста», который с 2012 года выпускается по израильской лицензии. Однако в ближайшие годы ситуация кардинально изменится. С появлением линейки тяжёлых беспилотников РФ сможет проводить мониторинг и разведку, а также наносить воздушные удары малогабаритными боеприпасами.

«На мой взгляд, беспилотные технологии имеют в первую очередь военное значение. Сейчас их вполне можно применять в Сирии и испытывать новые образцы. Эксплуатация тяжёлых БПЛА позволяет снизить риск для жизни военнослужащих. А если говорить о гражданской сфере, то применительно к нашей стране беспилотники необходимо использовать, чтобы отслеживать ситуацию на Северном морском пути и в лесных массивах», — сказал Михайлов.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил в беседе с RT, что разработки в сфере тяжёлой беспилотной авиации заметно ускорились при нынешнем руководстве Минобороны. По его словам, тяжёлые беспилотники не заменят полностью функционал спутника, но их появление увеличит возможности РФ по мониторингу наземной обстановки.

«Военные БПЛА предназначены для ведения разведки и нанесения дистанционных ударов. Гражданские аппараты нужны для получения данных из районов стихийных бедствий. Современной армии и гражданским организациям без таких беспилотников не обойтись»,— подытожил Коротченко.