На Украине рассказали о новом украинско-турецком ударном беспилотнике

Ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения Akıncı станет одним из первых проектов совместного предприятия, созданного госкомпанией «Укрспецэкспорт» и турецкой Baykar Defence.

Об этом рассказали в «Укроборонпроме».

Отмечается, что беспилотник предназначен для вооружения как турецких, так и украинских вооружённых сил.

В сообщении говорится, что одним из ключевых преимуществ аппарата станет возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолётах. Речь идёт о боеприпасах, вес которых достигает сотен килограммов.

В компании заявили, что высота полёта БПЛА Akıncı составляет более 12 км, а размах крыльев — 20 м. Он способен поднять в воздух более 1000 кг вооружения и находиться в полёте сутки.

10 августа стало известно, что украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеозапись первого полёта беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р», который, как сообщалось, начнёт поступать в российские войска с 2020 года.

Отмечается, что новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 км и обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств. Масса беспилотника составляет 500 кг. Продолжительность полёта — 18 часов, высота — до 6000 м.