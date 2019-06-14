На Украине приняли на вооружение беспилотник Spectator-M1

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Вооружённые силы Украины приняли на вооружение модернизированный беспилотный авиационный комплекс Spectator-M1, разработанный ОАО «Меридиан» им. Королёва и НТТУ «КПИ им. Сикорского».
На Украине приняли на вооружение беспилотник Spectator-M1
  • ©ukroboronprom.com.ua

Об этом информирует пресс-служба украинского госконцерна «Укроборонпром».

«Соответствующий приказ по результатам успешных государственных испытаний подписал министр обороны Украины Степан Полторак», — указано в сообщении. 

Беспилотник предназначен для ведения разведки днём и ночью. В рамках модернизации беспилотник получил новый тепловизор, усовершенствованную станцию управления и уменьшенный вес. 

Кроме того, были модернизированы программное обеспечение и парашютная система беспилотника.

«Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость 120 км/ч, скорость, при которой выполняется задача, — 70 км/ч. В воздухе беспилотник может находиться более двух часов», — заявили в «Укроборонпроме».

Дальность полёта беспилотника составляет до 150 км.

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