Украина и Турция создали совместное оружейное предприятие

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Украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.
Украина и Турция создали совместное оружейное предприятие
  • © Altan Gocher/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. 

Отмечается, что «Укрспецэкспорт» входит в состав Укроборонпрома, а Baykar Defence является одним из ведущих производителей беспилотников.

При этом главной целью нового предприятия будет объединение усилий для серийного совместного производства вооружения.

«Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений к принципиально новому уровню сотрудничества — синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок Турции и Украины», — заявили в СНБО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Турцию принять участие в восстановлении инфраструктурных объектов в Донбассе.

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