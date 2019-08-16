Минобороны опубликовало видео первых испытаний беспилотника «Охотник»
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- РИА Новости
Как отмечается, испытания беспилотника проводятся на одном из аэродромов Минобороны России.
Испытания включают в себя проверку поведения летательного аппарата на различных режимах полёта.
Как уточняет РИА Новости, «Охотник» впервые совершил полёт в паре с истребителем — Су-30СМ.
3 августа Минобороны сообщило, что российский тяжёлый БПЛА «Охотник» совершил первый полёт.
Эксперт Вадим Козюлин в беседе с ФАН рассказал о возможностях БПЛА С-70 «Охотник».