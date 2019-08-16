Минобороны опубликовало видео первых испытаний беспилотника «Охотник»

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Минобороны России опубликовало на своей странице в YouTube видео первых испытаний боевого беспилотного авиационного комплекса «Охотник».
Минобороны опубликовало видео первых испытаний беспилотника «Охотник»
  • © Министерство обороны РФ
  • РИА Новости

Как отмечается, испытания беспилотника проводятся на одном из аэродромов Минобороны России.

Испытания включают в себя проверку поведения летательного аппарата на различных режимах полёта.

Как уточняет РИА Новости, «Охотник» впервые совершил полёт в паре с истребителем — Су-30СМ.

3 августа Минобороны сообщило, что российский тяжёлый БПЛА «Охотник» совершил первый полёт.

Эксперт Вадим Козюлин в беседе с ФАН рассказал о возможностях БПЛА С-70 «Охотник».

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