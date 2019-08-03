Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
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Уточняется, что полёт состоялся в 12:20 по московскому времени и продолжался более 20 минут.
«Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облётов аэродрома на высоте около 600 м и совершил успешную посадку», — приводит РИА Новости сообщение.
Корпус БПЛА выполнен по схеме «летающее крыло».
Профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в беседе с ФАН рассказал о возможностях БПЛА С-70 «Охотник».