Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Охотник»

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Министерство обороны России опубликовало видео первого полёта новейшего ударного беспилотника «Охотник».

На видеоролике беспилотник совершает пробег по взлётно-посадочной полосе и поднимается в небо. Показаны его полёт и манёвры на высоте, а также посадка.

3 августа Минобороны сообщило, что российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» совершил первый полёт.

Аппарат достиг высоты 600 м и несколько раз облетел аэродром. «Охотник» — первый российский БПЛА тяжёлого класса. Он выполнен по схеме «летающее крыло», что обеспечивает его низкую радиолокационную заметность. 

Профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в беседе с ФАН рассказал о возможностях БПЛА С-70 «Охотник».

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