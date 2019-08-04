«Сможет вести разведку автономно»: какими возможностями будет обладать ударный беспилотник ВКС «Охотник»

В России впервые поднялся в воздух тяжёлый разведывательно-ударный беспилотный комплекс «Охотник». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Аппарат достиг высоты 600 м и несколько раз облетел аэродром. «Охотник» — первый отечественный БПЛА тяжёлого класса — выполнен по схеме «летающее крыло», что обеспечивает его низкую радиолокационную заметность. Как полагают эксперты, беспилотник сможет выполнять боевые задачи за сотни и тысячи километров от места запуска. По объёму полезной нагрузки новейший дрон практически не уступает современным истребителям ВКС, отмечают аналитики.

Опытный образец новейшего тяжёлого российского беспилотника С-70 «Охотник» совершил свой первый полёт, сообщает Минобороны РФ. В воздухе аппарат находился более 20 минут. За это время он сделал несколько кругов над аэродромом.

«Первый полёт состоялся в 12:20 по московскому времени и продолжался более 20 минут. Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облётов аэродрома на высоте около 600 м и совершил успешную посадку», — уточняет военное ведомство.

В мире нет аналогов

«Охотник» — первый тяжёлый БПЛА отечественного производства. Аппарат разрабатывается в стенах Опытно-конструкторского бюро П.О. Сухого. Наименование дрон получил по названию научно-исследовательских работ (НИР). В конце июня малоразмерный макет беспилотника был впервые представлен на международном военно-техническом форуме «Армия».

«Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло». Внешне он напоминает уменьшенные версии американских бомбардировщиков B-2 Spirit и Northrop Grumman X-47B. Тактико-технические характеристики «Охотника» не раскрываются. Однако в российских СМИ можно встретить информацию о том, что его масса составляет 20 т, максимальная дальность — 3,5 тыс. км, максимальная скорость — 920 км/ч, высота полёта — до 10,5 км. Без дозаправки БПЛА может находиться в воздухе более суток.

По информации Минобороны РФ, в первоочередные задачи «Охотника» входит разведка. Дрон оснащён соответствующими оптико-электронными и радиотехническими средствами. В беседе с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков предположил, что беспилотник предназначен в том числе для нанесения ударов. По его мнению, ракеты и бомбы могут размещаться внутри корпуса.

«Этот аппарат предназначен для выполнения разведывательных и ударных задач. «Охотник» будет в основном поражать наземные объекты, однако в его арсенал наверняка войдут ракеты класса «воздух — воздух». Не думаю, что для него разрабатываются какие-либо специальные боеприпасы. Учитывая массогабаритные характеристики «Охотника», он сможет применять бомбы и ракеты, которые стоят на вооружении ВКС, в том числе новейшие образцы», — пояснил Леонков.

Эксперт полагает, что «Охотник» сможет выполнять дальние разведывательные полёты и наносить точечные удары. По словам Леонкова, российская оборонная промышленность уже разработала оборудование для выполнения данных миссий. После завершения государственных испытаний беспилотник пополнит состав Воздушно-космических сил.

Фотография «Охотника» на аэродроме Новосибирского авиационного завода им. Чкалова

© Wikimedia commons

В интервью RT член Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян сообщил, что аналогов «Охотника» в мире пока не существует. Эксперт подчеркнул, что по объёму полезной нагрузки этот аппарат лишь немногим уступает самым современным самолётам ВКС.

«По характеру выполняемых задач «Охотник» близок к американскому RQ-4 Global Hawk, но конструктивно это абсолютно разные машины. «Охотник» сможет поднимать в воздух до 7—8 т боеприпасов — почти как строевой истребитель-бомбардировщик. Таких возможностей нет ни у одного военного беспилотника в мире», — сказал Багдасарян.

По технологии «стелс»

Идею разработать тяжёлый разведывательно-ударный беспилотный комплекс впервые публично озвучил генеральный директор ПАО «Компания «Сухой» Михаил Погосян на международном авиакосмическом салоне МАКС-2009. Спустя два года в СМИ появилась информация о старте НИР «Охотник».

В 2012-м Минобороны утвердило техническое задание на беспилотник. Макет аппарата был создан в 2014 году. Спустя три года Новосибирский авиационный завод имени Чкалова изготовил опытный образец «Охотника». В январе 2019 года в сети были опубликованы фотографии, на которых БПЛА совершает пробежку по взлётно-посадочной полосе аэродрома предприятия.

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После заводских испытаний беспилотник был доставлен в Лётно-исследовательский институт им. Громова (Жуковский), а потом — в 929-й Государственный лётно-испытательный центр имени Чкалова (ГЛИЦ, Ахтубинск). Как рассказал Эдуард Багдасарян, в России нет специальных площадок по проведению лётных испытаний беспилотников, но ГЛИЦ обладает необходимой материальной базой.

По данным портала Business Insider, «Охотник» выполнен по технологии «стелс», которая способствует уменьшению показателя радиолокационной малозаметности. В то же время аппарат не будет предназначен для ведения манёвренного воздушного боя, что делает его уязвимым для поражения истребителями.

«Аэродинамика «Охотника» позволяет сделать вывод, что он будет летать на дозвуковой скорости. Но никакой проблемы в этом нет: многие самолёты-разведчики и бомбардировщики выполняют задачи именно на такой скорости. Естественно, что они легко перехватываются любыми истребителями, если оказываются обнаружены средствами радиолокационного контроля», — пояснил Багдасарян.

Ещё одна особенность «Охотника» — однодвигательная силовая установка, нетрадиционная для российской авиастроительной школы. Как предполагают эксперты, беспилотник оснащён модификацией турбореактивного двигателя АЛ-41Ф-1 («изделие 117»), на котором летают опытные образцы Су-57‎ и серийные истребители ‎Су-35.

В разведку и в бой

Ранее на сервисе Google Maps появились спутниковые снимки ГЛИЦ, датированные июнем 2019 года. На них запечатлён «Охотник» в окружении истребителей Су-30СМ, Су-34, Су-35 и Су-57. По информации источников российских СМИ, на отечественных боевых самолётах тестируются системы и агрегаты для последующей установки на опытный образец БПЛА.

Эдуард Багдасарян придерживается аналогичной точки зрения. Также он считает, что в Ахтубинске будет отрабатываться взаимодействие «Охотника» с истребителями ВКС. По его словам, на современном театре военных действий боевая авиация, беспилотники и сухопутные подразделения должны выполнять задачи в рамках единого информационного пространства.

Макет БПЛА «Охотник»

РИА Новости

© Виталий Белоусов

«Беспилотники необходимы для целеуказания, а также для сбора и передачи данных на наземные и воздушные платформы. У России есть радиоэлектронные комплексы и средства связи, которые обеспечивают подобное взаимодействие. Правда, это не означает, что «Охотник» не сможет выполнять задачи автономно. Как раз наоборот: подобный аппарат сможет в одиночку вести разведку и наносить удары», — полагает Багдасарян.

Алексей Леонков уверен, что появление «Охотника» заметно усилит возможности Воздушно-космических сил РФ. Аппарат сможет находиться в воздухе продолжительное время и уничтожать объекты противника в так называемых конфликтах низкой интенсивности, таких как сирийская операция.