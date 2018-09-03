«Сложная и трудоёмкая задача»: зачем российской армии может пригодиться конвертоплан

Воздушно-десантные войска изучают вопрос о необходимости разработки конвертоплана. По данным СМИ, опытно-конструкторские работы могут стартовать до конца сентября. Необычная машина представляет собой гибрид самолёта и вертолёта. Конвертоплан — дорогая, прихотливая и сложная в управлении авиатехника, а её создание, полагают эксперты, станет трудоёмкой задачей. В то же время специалисты отмечают, что машина объединяет в себе преимущества двух видов авиатехники, а её появление в вооружённых силах позволит российской армии быстрее перебрасывать войска и грузы.

В России могут начаться работы по созданию конвертоплана для нужд Воздушно-десантных войск. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. В настоящее время командование ВДВ ведёт подготовку технического задания по необычному летательному аппарату (ЛА) — гибриду самолёта и вертолёта.

«ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя. До конца сентября планируется получить техзадание и открыть опытно-конструкторские работы (ОКР) по этой машине», — сказал собеседник агентства.

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко уточнил, что речь идёт о пилотируемом конвертоплане. Однако, по словам эксперта, на текущий момент руководство Воздушно-десантных войск не приняло окончательного решения.

«Разработка конвертоплана — это сложная и трудоёмкая задача. Необходимо взвесить все «за» и «против», оценить целесообразность вложения средств в создание столь специфичной авиатехники. Думаю, что военные примут правильное решение. Я ожидаю, что опытно-конструкторские работы всё же начнутся», — заявил Дрозденко.

Преимущества и нерешённые проблемы

Конвертоплан — летательный аппарат с поворачивающимися винтами. Машина поднимается в воздух подобно вертолёту (то есть вертикально), а после набора высоты гондолы с двигателями опускаются, и ЛА продолжает полёт как винтовой самолёт. Конвертоплан может взлетать и приземляться на палубу авианосцев, небольшие аэродромы и ровные поверхности суши.

«Конвертоплан — это своеобразный трансформер, а точнее — гибрид самолёта и вертолёта. Считается, что машина объединяет в себе преимущества этих двух видов авиатехники, и отчасти это действительно так», — пояснил в беседе с RT авиационный эксперт, член Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем (АЭРОНЕТ) Эдуард Багдасарян.

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По его словам, конвертоплан способен передвигаться быстрее вертолёта. Однако этот летальный аппарат отстаёт от винтокрылой машины по грузоподъёмности, а по скоростным характеристикам — сильно проигрывает обычному транспортному самолёту.

Важнейшим недостатком гибрида является его высокая аварийность. Конвертоплан является очень сложной в управлении техникой. Тяжелее всего машина переносит переход от вертикального взлёта к горизонтальному полёту. Кроме того, летательный аппарат достаточно дорогим в производстве и прихотливым в обслуживании. По этим причинам конвертопланы не получили широкого распространения в мире.

Практически монопольным производителем этих летательных аппаратов является американская компания Bell Helicopter. Единственный в мире серийный конвертоплан — V-22 Osprey. Машина дорабатывалась более 15 лет и встала на вооружение армии США лишь в первой половине 2000-х годов.

В настоящее время V-22 используют подразделения Морской пехоты и ВВС Соединённых Штатов. Конвертопланы применяются для транспортировки военнослужащих и грузов на авианосцы, а также в десантных и специальных операциях.

Упавший в апреле 2000 года американский конвертоплан

Reuters

За время испытаний и эксплуатации в войсках V-22 потерпел более 15 аварий, включая случаи жёстких посадок. Самая крупная трагедия произошла 8 апреля 2000 году в Аризоне. Жертвами крушения ЛА стали 19 человек. Последние годы количество аварий значительно возросло. Только в 2017 году разбились три V-22.

«Американский конвертоплан оказался аварийной машиной. В отличие от вертолёта он не в состоянии выдерживать даже незначительное огневое воздействие. Кроме того, разработчики так и не смогли облегчить систему управления. Эту проблему пока никто не решил», — констатировал Дрозденко.

Амбициозный проект

Россия обладает опытом создания конвертопланов. В 1960 году инженеры ОКБ Камова представили Ка-22, оснащённый двумя несущими винтами и двумя турбовинтовыми двигателями. Машина установила два мировых рекорда среди винтокрылых ЛА (по скорости и грузоподъёмности). Однако конструкторам не удалось устранить множество «родовых» недостатков. После серии катастроф проект был закрыт.

Тем не менее, тема конвертопланов не ушла на задний план. В 1972 году специалисты Московского вертолётного завода (МВЗ) им. М. Л. Миля в инициативном порядке начали разработку транспортно-пассажирского конвертоплана Ми-30 на замену многоцелевому вертолёту Ми-8.

Проект «винтоплана» Ми-30

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Советские инженеры провели массу расчётов и экспериментов, чтобы обеспечить необходимые скоростные качества и устойчивость при полёте. Однако разработка летательного аппарата затянулась из-за постоянных изменений технического задания со стороны Минобороны. В частности, военные требовали увеличить мощность двигателей. В результате менялась компоновка машины, взлётная масса, пассажировместимость и грузоподъёмность.

К середине 1980-х годов милевцы разработали три типа Ми-30 грузоподъёмностью в 3,2, 2,5 и 0,95 т. Детище МВЗ было включено в госпрограмму вооружения на 1986—1995 годы. Но распад СССР не позволил реализовать амбициозный проект.

В современной России возрождение концепции конвертоплана можно наблюдать в сфере беспилотной авиации. На авиакосмическом салоне МАКС-2017 холдинг «Вертолёты России» представил прототип БПЛА VRT30 взлётной массой 1,5 т. В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев выразил уверенность, что подобный ЛА будет востребован для военных нужд.

«О необходимости вооружения тяжёлыми беспилотными конвертопланами говорил несколько лет назад главком ВКС Виктор Бондарев (сейчас — глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. — RT). Эта техника более надёжна и проста в управлении, чем пилотируемые аппараты. Соответственно, отсутствует риск для жизни пилотов и экипажа», — подчеркнул Корнев.

VRT30

РИА Новости

Дрозденко придерживается аналогичного мнения, но полагает, что опытно-конструкторские работы по пилотируемому конвертоплану для нужд Воздушно-десантных войск в любом случае не будут напрасными. По его словам, появление необычных винтокрылых машин усилит возможности ВДВ.

«В России существует конструкторская школа, способная разработать пилотируемый конвертоплан. Конечно, это будет крайне непростая задача. Но, если вопрос о запуске ОКР будет решён положительно, наши десантники могут получить машину, которая позволит быстрее перебрасывать войска и грузы. Оперативность в современных условиях порой имеет ключевое значение для исхода операций, особенно десантных», — отметил Дрозденко.