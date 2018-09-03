Источник: в России прорабатывают возможность создания десантного конвертоплана
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«ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя. До конца сентября планируется получить техзадание и начать опытно-конструкторскую работу по данной машине», — рассказал собеседник агентства.
Конвертоплан — гибрид самолёта и вертолёта. Он может взлетать и садиться как вертолёт, а летать со скоростью самолёта.
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