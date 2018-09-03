Источник: в России прорабатывают возможность создания десантного конвертоплана

В России планируют создать десантный конвертоплан, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя. До конца сентября планируется получить техзадание и начать опытно-конструкторскую работу по данной машине», — рассказал собеседник агентства.

Конвертоплан — гибрид самолёта и вертолёта. Он может взлетать и садиться как вертолёт, а летать со скоростью самолёта.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на полигоне Сары-Шаган боевой расчёт войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России успешно испытал новую ракету системы ПРО.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал испытания.