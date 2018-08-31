В РВСН рассказали о подготовке специалистов для комплексов «Сармат» и «Авангард»

В Минобороны сообщили, что Российские войска стратегического назначения (РВСН) начали подготовку специалистов для работы на новейших ракетных комплексах «Сармат» и «Авангард».

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Об этом сообщает ТАСС. «В условиях инновационного развития успешно реализованы новейшие технические идеи XXI века на ракетных комплексах «Авангард», «Ярс», «Сармат», — приводит слова начальника Военной академии Петра Великого генерал-лейтенанта Сергея Сивера пресс-служба ведомства. По его словам, учебные программы специалистов, которые будут работать с подобными комплексами, изменены и дополнены. Ранее сообщалось, что в России началось серийное производство гиперзвуковых боевых блоков «Авангард». Также стало известно о завершении испытаний ракеты «Сармат».