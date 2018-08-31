В РВСН рассказали о подготовке специалистов для комплексов «Сармат» и «Авангард»
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Об этом сообщает ТАСС.
«В условиях инновационного развития успешно реализованы новейшие технические идеи XXI века на ракетных комплексах «Авангард», «Ярс», «Сармат», — приводит слова начальника Военной академии Петра Великого генерал-лейтенанта Сергея Сивера пресс-служба ведомства.
По его словам, учебные программы специалистов, которые будут работать с подобными комплексами, изменены и дополнены.
Ранее сообщалось, что в России началось серийное производство гиперзвуковых боевых блоков «Авангард». Также стало известно о завершении испытаний ракеты «Сармат».