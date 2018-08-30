ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО
Об этом говорится в сообщении (есть в распоряжении RT) заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России полковника Андрея Приходько.
«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — рассказал он.
Отмечается, что система предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения и для выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
В июле в Казахстане успешно провели пуск новой ракеты российской системы ПРО.