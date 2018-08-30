ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО

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В Казахстане на полигоне Сары-Шаган боевой расчёт войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России успешно испытал новую ракету системы ПРО.

Об этом говорится в сообщении (есть в распоряжении RT) заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России полковника Андрея Приходько.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — рассказал он.

Отмечается, что система предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения и для выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

В июле в Казахстане успешно провели пуск новой ракеты российской системы ПРО.

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