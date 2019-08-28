Разработчик сообщил о начале госиспытаний дрона-разведчика «Корсар»
«Госиспытания «Корсара» уже идут», — приводит РИА Новости заявление представителя компании на Международном авиационно-космическом салоне — 2019 (МАКС).
В конце июня в «Ростехе» рассказали, что «Корсар» может совершать полёт на высоте более 5000 м и находиться в воздухе до 8 часов.
Беспилотник также можно использовать для мониторинга окружающей среды, предупреждения природных пожаров, а также поиска и спасения людей при чрезвычайных происшествиях.