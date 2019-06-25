«Ростех» рассказал о характеристиках дрона-разведчика «Корсар»

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В пресс-службе «Ростеха» рассказали о характеристиках разведывательного беспилотника «Корсар», лётный образец которого впервые демонстрируется в открытом доступе на форуме «Армия-2019».
«Ростех» рассказал о характеристиках дрона-разведчика «Корсар»
  • © пресс-служба «Объединенной приборостроительной корпорации»

«Корсар» может совершать полёт на высоте более 5000 м, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия и многих типов переносных зенитных ракетных комплексов», — приводит РИА Новости сообщение.

В компании отметили, что «экономичный двигатель позволяет «Корсару» находиться в воздухе до 8 часов», а информация, собранная дроном, обрабатывается и передаётся наземным системам в режиме реального времени.

Отмечается, что масса беспилотника составляет 200 кг, размах крыльев — 6,5 м, длина фюзеляжа — 4,2 м.

Как уточняется, помимо военного применения, беспилотник можно использовать для мониторинга окружающей среды, контроля ситуации на автодорогах, наблюдения за объектами инфраструктуры, предупреждения лесных пожаров, поиска и спасения людей при чрезвычайных происшествиях.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет».

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