«Ростех» рассказал о характеристиках дрона-разведчика «Корсар»
- © пресс-служба «Объединенной приборостроительной корпорации»
«Корсар» может совершать полёт на высоте более 5000 м, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия и многих типов переносных зенитных ракетных комплексов», — приводит РИА Новости сообщение.
В компании отметили, что «экономичный двигатель позволяет «Корсару» находиться в воздухе до 8 часов», а информация, собранная дроном, обрабатывается и передаётся наземным системам в режиме реального времени.
Отмечается, что масса беспилотника составляет 200 кг, размах крыльев — 6,5 м, длина фюзеляжа — 4,2 м.
Как уточняется, помимо военного применения, беспилотник можно использовать для мониторинга окружающей среды, контроля ситуации на автодорогах, наблюдения за объектами инфраструктуры, предупреждения лесных пожаров, поиска и спасения людей при чрезвычайных происшествиях.
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