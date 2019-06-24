«Калашников» презентовал дрон-камикадзе

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Концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет». Об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев на ежегодной презентации в преддверии форума «Армия-2019».

По его словам, после презентации первого продукта в адрес концерна поступило много просьб, чтобы беспилотник не терял видеоконтакта с оператором до соприкосновения с целью.

«Сегодня мы представляем мировую премьеру, второй продукт в линейке ударных беспилотников — «ZALA Ланцет», — приводит слова Дмитриева РИА Новости.

При этом гендиректор Ростеха Сергей Чемезов отметил, что комплекс «ZALA Ланцет» состоит из разведывательного, связного, навигационного и высокоточного ударного элементов.

По словам Чемезова, в условиях новых боевых действий комплекс может атаковать в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры.

«По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше», — сказал он.

Также «Калашников» получил от Министерства обороны России заказ на создание линейки боевых робототехнических комплексов.

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