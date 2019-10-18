«Радикально изменить облик вооружённых сил»: как Россия развивает системы технического зрения

В ближайшие годы российские учёные намерены разработать новейшие системы технического зрения, которые повысят точность навигации воздушных судов и управляемого авиационного вооружения. Об этом говорится в протокольном решении по итогам прошедшей в Анапе конференции «Техническое зрение и распознавание образов». По словам участников мероприятия, данные технологии широко востребованы в медицине, робототехнике, противовоздушной и космической обороне. Их интеграция позволит сократить потери, улучшить качество разведки и эффективность применения поражающих средств. Эксперты полагают, что поставка в войска новых комплексов технического зрения способна радикально изменить облик Вооружённых сил РФ.

Российские учёные планируют создать комплексы технического зрения для повышения качества навигации летательных аппаратов и управляемого авиационного вооружения с электронно-оптическими головками наведения. Также в РФ будут проведены исследования по посадке БПЛА на палубу корабля с использованием системы технического зрения.

Об этом говорится в протокольном решении по итогам I Всероссийской научно-практической конференции «Состояние и перспективы развития современной науки по направлению «Техническое зрение и распознавание образов», которая завершилась 17 октября в военном технополисе «Эра» (Анапа). В мероприятии приняли участие более 80 учёных и представителей оборонного комплекса.

«Заместить труд человека»

Техническое (компьютерное) зрение — совокупность технологий, позволяющих извлекать информацию из обработки изображений и разнообразных сигналов, в том числе радиолокационных.

По словам участников конференции, для нужд армии техническое зрение востребовано в медицине, робототехнике, противовоздушной обороне, поисково-спасательных операциях, пилотируемой и беспилотной авиации. Его применение позволит сократить потери военнослужащих, радикально повысить эффективность разведки и точность применения поражающих средств.

Как пояснил RT начальник лаборатории «Техническое зрение и распознавание образов» технополиса «Эра» майор Илья Шелест, техническое зрение — одно из основополагающих средств развития искусственного интеллекта. По словам офицера, данная область знаний «находится на острие» современной науки и принесёт неоценимую пользу Вооружённым силам РФ.

«Каждая жизнь очень дорога. Научно-технический прогресс стремится к тому, чтобы заместить труд человека различными интеллектуальными системами, избавив его от необходимости непосредственного участия в бою. Развитие технического зрения может привести к тому, что у военнослужащего появится возможность принимать решение на открытие огня вне зоны боевых действий. Всю черновую работу будут выполнять машины», — сказал Шелест.

Значительная часть выступлений на конференции была посвящена медицине. Докладчики отметили, что прогресс в области технического зрения способен произвести революцию в диагностике (МРТ, УЗИ) и лечении различных заболеваний — рака, глазных и сердечных недугов, сахарного диабета. В перспективе медики смогут в автоматическом режиме контролировать состояние здоровья бойца.

«Особое значение имеет трёхмерный сканер. С его помощью можно получить точную 3D-модель строения человеческого тела или его отдельных частей. Пластические хирурги могут продемонстрировать пациенту через считанные минуты предположительные результаты своей работы. При этом доза облучения, которую получает человек от сканера, в 40 раз меньше, чем от, например, томографии», — рассказал начальник лаборатории «Биотехнические системы и технологии» технополиса «Эра» капитан медицинской службы Игнат Рудченко.

Помимо офицеров на конференции выступали выпускники вузов, которые проходят срочную службу в научных ротах, созданных по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Они представили свои исследования в области навигации БПЛА и обработки сигналов. В настоящее время в технополисе разрабатывается автономная система управления беспилотниками на основе датчиков технического зрения.

Также операторы и офицеры научных рот совместно с предприятием АО «КТ-Беспилотные системы» создают комплекс лазерного сканирования (лидар) К16, который будет использовать высокоточный помехоустойчивый канал приёма информации. Одним из его преимуществ является метод полной оцифровки сигнала. Он необходим для изображения точной модели подстилающей поверхности.

Новейший ударный беспилотник ВКС «Охотник»

© Кадр: видео Минобороны России

«Алгоритмы с использованием классификации и комплексирования данных обеспечивают автоматическое обнаружение скрытых объектов... Частота сканирования нового лидара превышает предыдущую версию в два раза (версия K8 была представлена на «Армии-2019». — RT). Также вдвое увеличено число измерительных каналов, а дальность измерения повысилась со 100 до 200 метров», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военно-космическая академия имени Можайского (Санкт-Петербург) представила на конференции проект перспективной бортовой системы наблюдения космического пространства. Комплекс разрабатывается для обнаружения объектов, которые представляют угрозу для орбитальной группировки РФ. Прежде всего имеются в виду так называемые спутники-инспекторы.

В основе системы технического зрения — метод космической триангуляции, который позволяет определять точное местоположение объектов с двух аппаратов. Систему планируется устанавливать на новейшие отечественные спутники, которые будут находиться на высоте 2—3 тыс. км от Земли. Масса каждого аппарата не должна превышать 200 кг.

Помимо ВКС, техническое зрение востребовано в Сухопутных войсках. Представитель Омского автобронетанкового инженерного института Станислав Ушнурцев заявил, что специалисты учреждения ведут разработку методики определения точности координат наблюдаемых объектов. По словам офицера, внедрение технологий технического зрения улучшит качество прицельных комплексов (наводчика и командира), систем управления огнём и боем.

Под данную методику уже создана экспериментальная установка, представляющая собой двухканальную систему технического зрения. Как считает Ушнурцев, будущее за оптическими (пассивными) комплексами, которые менее заметны для противника в отличие от лазерных (активных) систем.

Обнаружить и уничтожить

Опрошенные RT эксперты назвали техническое зрение крайне перспективной областью научно-технического прогресса, которая способна радикально изменить облик Вооружённых сил РФ. В частности, в войсках значительно увеличится скорость обработки информации, возрастёт уровень автоматизации военной техники, повысится точность применения боеприпасов, сократится цикл принятия решений.

Бортовое оборудование многоцелевого истребителя ВКС

© Георгий Зимарев/РИА Новости

В беседе с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что техническое зрение в ближайшие годы повысит эффективность оптико-электронных систем, которые установлены на современных боевых самолётах, вертолётах и бронетанковой технике. По его мнению, отечественный ОПК обладает необходимым научным заделом для решения стоящих на повестке дня задач.

«Оптико-электронные системы, которые уже есть в войсках, позволяют решать задачи обнаружения и поражения целей в любую погоду и в любое время суток. Препятствием для их совершенствования является отсутствие отечественных матриц для электронных оптических приборов больших размеров. Но в рамках импортозамещения создаются российские образцы, не уступающие по качеству зарубежным аналогам», — пояснил Леонков.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов несколько иначе смотрит на перспективы применения технического зрения. В комментарии RT он заявил, что данная область знаний в большей степени востребована в сфере радиолокации. В частности, техническое зрение упрощает процесс обнаружения малозаметных летательных аппаратов (БПЛА, истребителей пятого поколения и современных кораблей, изготовленных по технологии «Стелс»).

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«В какой-то мере мы, наша оборонная промышленность уже решила проблему обнаружения целей с малой ЭПР (эффективной поверхностью рассеяния. — RT). На вооружении РФ находятся зенитные комплексы «Панцирь» и «Тор-М2» с элементами искусственного интеллекта. В Сирии они эффективно работают по беспилотникам, обнаруживая и уничтожая их в автоматическом режиме, практически без участия человека», — сказал Кнутов.

Собеседник RT считает, что в области технического зрения Россия «идёт в ногу со временем». По его словам, продукция отечественных предприятий не уступает, а по ряду характеристик превосходит западные аналоги. В то же время Кнутов обратил внимание на важность приспособления систем технического зрения «для гражданской сферы».

«Наши системы технического зрения соответствуют мировым стандартам, их внедрение в оборонную сферу происходит достаточно успешно, чего нельзя сказать про гражданский сектор, в том числе машиностроительную индустрию. Однако эта задача может быть решена в рамках курса на диверсификацию оборонки, которую поставил президент», — подытожил Кнутов.