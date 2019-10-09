«Прорывное развитие»: каких результатов достигла Россия в замещении иностранных вооружений

Россия продолжит разрабатывать технологически независимую от Запада военную продукцию. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании. По его словам, отечественная оборонная промышленность достигла серьёзных успехов в рамках программы импортозамещения, а к концу текущего года доля современной военной техники в армии достигнет 68%. Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, импортозамещение в сфере ОПК играет определяющую роль в обеспечении технологической и военной безопасности страны. По мнению экспертов, за минувшие пять лет России удалось совершить серьёзный технологический рывок.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия сохранит курс на разработку новых видов вооружения с опорой на собственные ресурсы. Глава ведомства подчеркнул, что военные специалисты и оборонно-промышленный комплекс (ОПК) уделяют большое внимание реализации программ импортозамещения при выполнении гособоронзаказа.

«Останутся западные экономические санкции или нет — в любом случае мы продолжим создавать технологически независимую систему вооружения», — сказал Шойгу на селекторном совещании в здании Минобороны на Фрунзенской набережной.

Также он сообщил, что на сегодняшний день Вооружённые силы РФ получили 2,3 тыс. единиц модернизированной военной техники. Плановые показатели закупок и обновления по основным образцам вооружений выполнены на 47%. По итогам 2019 года доля новой военной техники в российской армии достигнет 68%.

Вопрос технологической безопасности

Россия проводит политику импортозамещения в сфере ОПК с 2014 года, когда западные государства и Украина ввели против РФ экономические санкции и разорвали военно-техническое сотрудничество. В частности, европейские, американские и украинские власти запретили поставки изделий для нужд российской оборонной промышленности и армии.

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Например, Франция отказалась передавать Москве два универсальных десантных корабля (УДК) типа «Мистраль», Германия и Украина — авиационные и корабельные двигатели. США и Япония ввели запрет на поставку сложного промышленного оборудования и композитов. Кроме того, зарубежные партнёры прекратили импорт разнообразной электронной продукции.

Опрошенные RT эксперты констатировали, что по состоянию на 2014 год зависимость отечественной оборонной сферы от зарубежного импорта была высокой. Подобную ситуацию они связывают с последствиями распада СССР и господствовавшими в то время представлениями о производственной кооперации с Западом.

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что после 1991 года «целые отрасли фактически оказались за рубежом». Главным выгодоприобретателем стала Украина, где находится ряд ключевых предприятий советского оборонпрома — «Мотор-Сич» (двигателестроение), КБ Антонова (транспортная авиация) и «Южмаш» (ракетостроение), напомнил эксперт.

«Помимо этого, совершенно иначе воспринимались отношения с Западом. Считалось, что некоторые образцы допустимо закупать у стран НАТО. При этом нельзя сказать, что это была абсолютно неправильная политика. Например, контракт по «Мистралям» хоть и был разорван, но позволил нашей стране получить опыт строительства УДК, да и в деньгах мы в итоге не потеряли», — рассуждает Дрозденко.

Как пояснил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов, до 2014 года в области оборонной политики Москва исходила из принципов, которые лежат в основе взаимодействия государств на глобальном оружейном рынке.

«Один из них — это разделение труда. Зачем вкладывать деньги в разработку вооружения, которое дешевле купить на Западе или на Украине? Однако, как оказалось, Европа не может проводить самостоятельную военно-техническую политику, а Киев готов действовать себе в убыток, устраивая похороны остаткам своей высокотехнологичной промышленности», — констатировал Кнутов.

В июле 2014 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости «максимально широкого перехода на отечественные материалы и комплектующие при производстве специальной техники и вооружений». По оценке главы государства, российской оборонке под силу производить все критически важные для армии и флота изделия.

Как подчеркнул президент, сложности, с которыми из-за санкций столкнулась Россия, должны стать стимулом для масштабного технологического обновления Вооружённых сил РФ. Для этого он поручил создать соответствующие научно-исследовательские программы и производственные мощности. Импортозамещение, как неоднократно говорил Путин, «играет определяющую роль в обеспечении технологической и военной безопасности России».

Заседание Военно-промышленной комиссии под председательством Владимира Путина

kremlin.ru

«Уже в ближайшие годы необходимо обеспечить прорывное развитие всех компонентов высокоточного оружия, создать унифицированные образцы вооружения и техники средств общего назначения, а для Военно-морского флота — корабли новых проектов, универсальные по вооружению, системам управления и связи», — поставил задачу президент.

В сентябре 2019 года на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске Путин подвёл предварительные итоги программы импортозамещения. По его словам, за минувшие пять лет России удалось продвинуться «по ряду значимых направлений». В общей сложности технологическая независимость была обеспечена более чем по 350 образцам вооружения.

«Так, существенно выросла доля отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружения. Налажено производство двигателей для вертолётов и кораблей ВМФ. Добавлю, в частности, что скоро на российских предприятиях можно будет ремонтировать и двигатели для самолётов Ан‑124», — сообщил президент.

«Болевые точки пройдены»

Одной из важнейших проблем, которую удалось решить РФ, стало замещение украинских корабельных и вертолётных двигателей. Из-за разрыва военно-технического сотрудничества российские верфи были вынуждены отложить сроки строительства фрегатов дальней морской зоны (проекты 11356 и 22350) и корветов (проекты 20380 и 20385).

В сентябре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что данные задачи успешно решили специалисты Объединённой двигателестроительной корпорации, НПО «Сатурн» (Рыбинск, Ярославская область) и ОАО «Климов» (Санкт-Петербург), освоив производство турбин и других элементов морских двигателей.

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«Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые действительно мы испытывали в 2014 году, пройдены. Это были в основном двигатели для вертолётов от компании «Мотор Сич» и турбинные установки, редукторы для кораблей классов «корвет» и «фрегат», — заявил Борисов.

В июне 2018 года Сергей Шойгу сообщил, что, благодаря нестандартным решениям и внедрению прорывных технологий, доля перспективных образцов вооружения в войсках выросла в четыре раза. По его мнению, санкционное давление и жёсткая конкуренция на мировом рынке не повлияли на успешную реализацию программы замещения зарубежной военной продукции.

Настоящая революция произошла в сфере беспилотной авиации, говорят эксперты. В августе 2019 года первый полёт совершил комплекс «Форпост-Р» (ранее выпускался по израильской лицензии). Россия заменила в дроне все импортные комплектующие. Также в нынешнем году в небо поднялся тяжёлый разведывательно-ударный БПЛА С-70 «Охотник», который способен взаимодействовать с российским истребителем пятого поколения Су-57.

Дмитрий Дрозденко считает, что импортозамещение оказало мощный оздоровительный эффект на отечественный оборонный сектор. За прошедшие пять лет российскому ОПК удалось избавиться от технологической зависимости по множеству направлений. В то же время эксперт обратил внимание на ряд проблем, которые ещё предстоит решить.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

© Александр Гальперин

«На мой взгляд, сейчас необходимо активнее диверсифицировать оборонку, о чём, собственно, и говорит президент. Крайне важно, чтобы в России появился высокотехнологичный гражданский рынок, динамично увеличивался экспорт продукции двойного назначения. Всё это позволит сделать из ОПК локомотив технологического развития страны», — пояснил Дрозденко.

Как прогнозирует Юрий Кнутов, в ближайшие годы усилия руководства РФ будут направлены на совершенствование электронно-компонентной базы. Союзником в решении этого вопроса, по мнению эксперта, может стать Китай, достигший серьёзных успехов в производстве микропроцессоров, полупроводников и другой электронной продукции.

«Импортозамещение не означает изоляцию. Производить абсолютно всё внутри страны — дорого и неразумно, особенно это касается электронно-компонентной базы, для которой нет обширного рынка сбыта. Насколько я понимаю, на этом направлении Россия сейчас опирается на Китай, который превратился в одного из ключевых партнёров по линии военно-технического сотрудничества после введения западных санкций», — подытожил Кнутов.