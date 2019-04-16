Новая «Эра»: как Минобороны России развивает уникальный военный технополис

В 2019 году военный технополис «Эра» представит первые практические результаты, сообщил глава кластера полковник Игорь Дробот. По его словам, резиденты и партнёры технополиса работают над 55 научно-исследовательскими проектами. Приоритетное направление их деятельности — искусственный интеллект, робототехника, энергообеспечение. «Эра» — единственный в мире военный кластер. По мнению экспертов, деятельность этого технополиса позволит России совершить революцию в сфере военных технологий.

Научно-исследовательский потенциал военного инновационного технополиса «Эра» (Анапа) выходит на проектную мощность. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил временно исполняющий обязанности начальника кластера полковник Игорь Дробот. По его словам, первые практические результаты от деятельности технополиса будут получены уже в этом году.

«Речь идёт не только о создании абсолютно новых систем, но и о модернизации имеющихся разработок в таких областях применения, как техническое зрение, системы поддержки и принятия решения, микроэлектроника», — пояснил Дробот.

Интеграция интеллектуального потенциала

В настоящее время резиденты и партнёры «Эры» работают над 55 научно-исследовательскими проектами. Они реализуются как в инициативном порядке, так и в рамках гособоронзаказа (ГОЗ). Основное внимание уделяется разработкам в сфере искусственного интеллекта — распознавание образов, создание технологии нейронных сетей и интеллектуальных систем обработки данных.

Также предприятия технополиса специализируются на проектах в областях энергообеспечения (создание мощных портативных источников электричества), робототехники, информационной безопасности, биотехнических систем (комплексы медицинского назначения) и наноматериалов.

Лаборатория в технополисе «Эра»

© mil.ru

Например, специалисты концерна «Калашников» разрабатывают новые робототехнические комплексы (наземные роботы, беспилотники), совершенствуют технологию распознавания лиц. ПАО «Сухой» проводит научно-исследовательские работы в сфере аэродинамики и повышения точности авиационных боеприпасов.

В ближайшие время на площадке «Эры» будут развиваться дополнительные направления инновационной деятельности: космические аппараты, гидроакустические системы, оружие на новых физических принципах.

Сейчас в технополисе работают 26 предприятий. В их числе Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», концерн «Калашников», ПАО «Компания «Сухой», ПАО «Туполев», АО «Концерн радиостроения «Вега», МГТУ имени Баумана, АО «МЦСТ» (разработка процессоров «Эльбрус»). Свои лаборатории и офисы в «Эре» планируют разместить 45 организаций (Военно-медицинская академия имени С.М. Ки­рова, холдинг «Вертолёты России», РСК «МиГ» и др.).

Одна из ключевых задач, возложенных на «Эру», — импортозамещение в сфере программно-аппаратного обеспечения. Резиденты технополиса ведут разработку новой электронно-компонентной базы, узлов и различных вычислительных систем. В частности, на территории кластера развёрнута совместная лаборатория Минобороны и АО «МЦСТ».

Научно-лабораторный центр «Туполев» в технополисе «Эра»

© mil.ru

«Потенциал технополиса отличается от научно-исследовательского института с историей в несколько десятилетий, который, как правило, работает по одному или паре направлений. Мы площадка, на которой объединяются усилия различных научных, исследовательских и производственных структур, имеющих опыт и богатый практический задел по продукции военного назначения», — отметил Игорь Дробот.

В беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал, что главная задача «Эры» — интеграция интеллектуального потенциала гражданского и оборонного секторов промышленности. По мнению эксперта, Минобороны в лице руководства технополиса выполняет функцию драйвера научно-технического прогресса.

«Особенность развития современных технологий заключается в том, что множество решений, необходимых для обеспечения обороны и безопасности страны, появляются в гражданских отраслях. В связи с этим Минобороны становится куратором и инвестором ведущих технологических проектов. Без поддержки и организующей роли военного ведомства научно-технический прогресс сегодня практически невозможен», — подчеркнул Козюлин.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский обратил внимание на то, что «Эра» позволяет собрать на одной площадке научные коллективы, способные создавать так называемые технологии двойного назначения, которые можно использовать в гражданских и военных целях.

«Минобороны испытывает интерес к огромному количеству научных разработок, которые могут быть применяться для нужд обороны. Например, гражданская компания создала передовую систему связи или передачи данных. Очевидно, что данное устройство будет широко востребовано в Вооружённых силах. «Эра» помогает привлекать лучшие умы и высокотехнологичные компании к сотрудничеству с Минобороны в важных для обороны страны направлениях», — пояснил Мураховский.

«Армия обретёт другой облик»

Указ о создании технополиса подписал президент Владимир Путин 25 июня 2018 года. К этому моменту на Черноморском побережье Анапы уже были построены помещения под лаборатории, жилые корпуса, спортивно-оздоровительный комплекс (ледовая арена, бассейн, спортивный зал). Общая площадь технопарка составляет 17 га.

Лабораторная база кластера включает около 1,4 тыс. единиц современного оборудования. «Эра» находится в подчинении Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ.

«Эра» функционирует с прошлой осени, однако в полном объёме технополис заработает в конце 2019-го. 22 ноября 2018 года кластер посетил российский президент. Владимир Путин тогда отметил, что деятельность «Эры» позволит ускорить процесс внедрения «передовых технологий в области обороны и безопасности».

Операторы научной роты в технополисе «Эра»

© era-tehnopolis.ru

В марте 2019 года в интервью телеканалу «Звезда» вице-премьер Юрий Борисов заявил, что «Эра» является первым в мире технополисом военного назначения. По его словам, на побережье Анапы расположен кластер, у которого нет аналогов в мире.

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Борисов уверен, что функционирование «Эры» позволит привлечь в оборонный комплекс и Вооружённые силы РФ тысячи молодых инженерных кадров. На сегодняшний день в технополисе проходят срочную службу около 160 операторов научных рот — выпускников ведущих технических вузов России.

«Очень важно, что Минобороны даёт возможность реализоваться талантливой молодёжи. Военнослужащий будущего — это прежде всего человек, умеющий обращаться со сложным оборудованием. Поэтому приток высокообразованных кадров является одной из приоритетных задач Минобороны, и «Эра» помогает её решать», — отметил Козюлин.

Эксперты сходятся во мнении, что приоритетным направлением деятельности технополиса является развитие искусственного интеллекта — совокупности технологий, позволяющих значительно автоматизировать процессы управления войсками и боевой техникой. Например, с этой целью в «Эре» создаются центр обработки данных (ЦОД) и квантовый суперкомпьютер.

«Элементы искусственного интеллекта применяются в войсках уже сейчас. Это разнообразные беспилотные комплексы, средства противоракетной и противовоздушной обороны, системы управления. Однако на текущий момент роль человека по-прежнему очень велика, а машинный интеллект не обладает возможностью творчески решать поставленные задачи и способностью к ассоциативному мышлению. Мы пока не можем создавать компактные суперкомпьютеры и полноценные роботы. Остро стоит вопрос с энергообеспечением перспективных образцов военной техники», — сказал Козюлин.

Военный эксперт Иван Коновалов в интервью RT отметил, что отечественный ОПК всегда был локомотивом научно-технического прогресса. Деятельность «Эры», как полагает аналитик, поможет ускорить работы в сфере искусственного интеллекта. Его появление в войсках перевернёт представление о способах ведения боевых действий, убеждён Коновалов.

«Однозначно российская армия обретёт другой облик. Это будет очередное русское чудо. Сейчас, насколько я понимаю, Минобороны рассчитывает повысить скорость обработки данных и сократить период принятия решений. Это кардинально улучшит систему правления войсками. Следующим этапом станет развитие «искусственного мозга» для различных беспилотных машин. Для решения этих задач в технополисе «Эра» создаются все необходимые условия», — подытожил Коновалов.