Рекордная дальность поражения: на что способен новый российский зенитно-ракетный комплекс «Сосна»

В России успешно завершились испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна», заявил управляющий директор предприятия-разработчика АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» Валерий Макеев. В ближайшее время система начнёт поступать в войска. Основные её преимущества — повышенная «живучесть» на поле боя, способность стрельбы в движении и рекордная дальность поражения среди аналогов. Как полагают эксперты, «Сосна» постепенно сменит в российской армии ЗРК «Стрела-10» и будет пользоваться популярностью у зарубежных покупателей благодаря сочетанию высокой боевой эффективности, неприхотливости и низкой цены.

Управляющий директор АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» Валерий Макеев в интервью РИА Новости сообщил об успехе испытаний новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна».

«Комплекс успешно прошёл государственные испытания. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по его принятию на вооружение российской армии», — заявил Макеев.

По словам топ-менеджера, «Сосна» обладает рекордной дальностью поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения. Макеев также отметил, что помимо точности поражения преимущества новейшего ЗРК заключаются в повышенной «живучести» на поле боя, способности стрельбы на марше, полной автоматизации процесса боевой работы, а также в предельно малом времени реакции (5—8 секунд).

Кроме того, КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана практически завершило разработку оптико-электронной станции кругового обзора. Её испытания прошли в марте, и Макеев рассчитывает, что она в ближайшее время будет принята Минобороны РФ на вооружение. Установка данного агрегата на «Сосну» позволит значительно улучшить боевые качества ЗРК.

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«Станция кругового обзора представляет собой устройство с высокой степенью автоматизации. Она предназначена для автоматического и полуавтоматического обнаружения целей (до 50), определения их координат, решения задач целеуказания и целераспределения», — пояснил Макеев.

В свою очередь, директор Музея войск противовоздушной обороны в Балашихе Юрий Кнутов в беседе с RT рассказал, что «Сосна» является частью эшелонированной системы ПВО, прикрывающей Сухопутные войска РФ. Главная задача этого ЗРК — перехват целей, преодолевших оборону комплексов дальнего и среднего радиуса действия.

«Сосну» можно назвать оружием сетецентрической войны, поскольку комплекс способен получать данные от других ЗРК и радиолокационных станций. Если вести подсчёт, то это четвёртый эшелон обороны армейских подразделений. Первый составляют комплексы С-300В4, второй — модернизированные образцы «Бука», третий — ЗРК «Тор», — подчеркнул эксперт.

Перехват в любых условиях

«Сосна» была разработана на основе модернизированного ЗРК «Стрела-10М3», который стоит на вооружении Сухопутных войск РФ. Новейший комплекс предназначен для уничтожения авиатехники, включая беспилотные летательные аппараты, а также крылатых ракет, планирующих авиабомб и легкобронированных наземных машин. Максимальная дальность поражения системы составляет 10 км, высота — 5 км.

В сентябре 2017 года КБточмаш им. А.Э. Нудельмана опубликовало на YouTube видеоролик, посвящённый «Сосне». В нём сообщалось, что комплекс способен перехватывать ракеты, летящие со скоростью 250 м/c, вертолёты, разгоняющиеся до 100 м/с, и самолёты на скорости до 300 м/с.

Основу боекомплекта ЗРК составляют 12 двухдвигательных управляемых ракет 9М340 «Сосна-Р», развивающих скорость до 900 м/с. Боевая часть ракеты массой 7,2 кг разделена на бронебойный (взрывается при попадании в цель) и осколочный (детонирует вблизи поражаемого объекта) блоки. В тёмное время суток «Сосна-Р» перехватывает цели благодаря инфракрасной головке самонаведения.

На перезарядку боекомплекта ЗРК уходит около десяти минут. Пусковые установки размещены с двух сторон от блока оптико-электронного оборудования. Управление «Сосной» осуществляется посредством цифровой вычислительной системы.

Боевую работу детище московских инженеров способно вести в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Пуск ракет может производиться на скорости 25—30 км/ч, с которой обычно движется танковая колонна Сухопутных войск РФ.

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«Сосна» выполнена на базе гусеничного шасси многоцелевого транспортёра (тягача) МТ-ЛБ, который снискал в войсках славу надёжной и неприхотливой машины. ЗРК способен преодолевать практически любые преграды на равнинной местности.

При разработке «Сосны» специалисты КБточмаш им. А.Э. Нудельмана решили отказаться от использования радиолокационной станции (РЛС). Мониторинг воздушной обстановки осуществляется с помощью многоканальной автоматической всепогодной помехозащищённой оптико-электронной системы управления. Её производство будет развёрнуто на Казанском оптико-механическом заводе.

По информации разработчика, отказ от использования РЛС позволил в два раза увеличить дальность «Сосны-Р», повысить мощь её боевой части, а также снизить вес и стоимость ЗРК.

«Стоит ожидать масштабных закупок»

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что отсутствие средств радиолокации даёт новейшему ЗРК ряд важных преимуществ. В частности, по мнению эксперта, разработчику удалось радикально повысить «живучесть» своего детища.

«На «Сосне» лазер используется как дальномер, а оптика определяет угловые координаты цели. Таким образом, боевой расчёт ЗРК получает точные данные о пространственном положении цели без применения РЛС. Это позволило заметно уменьшить вероятность обнаружения комплекса ПВО авиацией противника и свести к нулю его возможности по постановке помех», — пояснил эксперт.

Кроме того, как сообщил Корнев, отказ от радиолокационных средств позволил уменьшить массогабаритные характеристики ЗРК и заметность комплекса на местности. По мнению эксперта, в реальном бою «Сосну» будет практически невозможно уничтожить.

ЗРК «Сосна» на форуме «Армия-2018»

© Виталий Белоусов / РИА Новости

«Данный ЗРК оптимально приспособлен для защиты колонн бронетехники, особенно на марше. Раньше для отражения воздушной атаки приходилось останавливать и развёртывать комплексы. Терялось время, при этом сам ЗРК и РЛС оказывались уязвимыми. С появлением «Сосны» эти недостатки уйдут в прошлое. На мой взгляд, новый ЗРК будет постепенно заменять в войсках «Стрелу-10», — сказал Корнев.

В КБточмаш им. Нудельмана утверждают, что «Сосна» создана в блочно-модульном исполнении и её боевой модуль может быть установлен на шасси разного типа, способных выдерживать нагрузку в 3,5 тонны. Предполагается, что на основе этого ЗРК будет создан авиадесантируемый комплекс «Птицелов», которым будут оснащены батареи зенитных ракетных полков воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий. Поставка этой системы в ВДВ запланирована на 2022 год.

Презентация «Сосны» стала одним из важнейших событий международного форума «Армия-2018», прошедшего в августе прошлого года в парке «Патриот» (Одинцовский район). Макеев полагает, что ЗРК будет пользоваться большой популярностью не только в России, но и за рубежом. Ранее Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана сообщало, что отечественной системой ПВО интересовались Индия, Алжир, ОАЭ, Египет, страны Восточной Азии и Латинской Америки.

Юрий Кнутов уверен, что зарубежных партнёров могут привлечь неприхотливость и высокая боевая эффективность «Сосны» при традиционно небольшой стоимости российских ЗРК. Эксперт полагает, что первыми покупателями комплекса станут Алжир и Египет.

«Далеко не у всех стран есть эшелонированная система ПВО, но особенность «Сосны» заключается в том, что этот комплекс может действовать автономно, прикрывая, например, батальон на поле боя. Очень востребован данный ЗРК и в российской армии. Дальность «Стрелы-10» составляет 5 км, а этого уже недостаточно в современных условиях. Поэтому стоит ожидать масштабных закупок со стороны Минобороны», — подчеркнул Кнутов.