Новейший ЗРК «Сосна» успешно прошёл испытания

Государственные испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса «Сосна» успешно завершены. Об этом сообщил управляющий директор предприятия-разработчика КБточмаш имени А.Э. Нудельмана Валерий Макеев.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по принятию его на вооружение российской армии», — цитирует Макеева РИА Новости.

По его словам, ЗРК отличается высокой эффективностью и точностью поражения, живучестью на поле боя. Кроме того, для него характерна полная автоматизация процесса боевой работы и минимальное время реакции.

Управляющий директор также рассказал, что у «Сосны» рекордная дальность поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения.

Система была представлена на форуме «Армия-2018».