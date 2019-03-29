Новейший ЗРК «Сосна» успешно прошёл испытания

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Государственные испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса «Сосна» успешно завершены. Об этом сообщил управляющий директор предприятия-разработчика КБточмаш имени А.Э. Нудельмана Валерий Макеев.
Новейший ЗРК «Сосна» успешно прошёл испытания
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по принятию его на вооружение российской армии», — цитирует Макеева РИА Новости.

По его словам, ЗРК отличается высокой эффективностью и точностью поражения, живучестью на поле боя. Кроме того, для него характерна полная автоматизация процесса боевой работы и минимальное время реакции.

Управляющий директор также рассказал, что у «Сосны» рекордная дальность поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения.

Система была представлена на форуме «Армия-2018».

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