Новейший ЗРК «Сосна» успешно прошёл испытания
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- РИА Новости
«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по принятию его на вооружение российской армии», — цитирует Макеева РИА Новости.
По его словам, ЗРК отличается высокой эффективностью и точностью поражения, живучестью на поле боя. Кроме того, для него характерна полная автоматизация процесса боевой работы и минимальное время реакции.
Управляющий директор также рассказал, что у «Сосны» рекордная дальность поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения.
Система была представлена на форуме «Армия-2018».