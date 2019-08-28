«Политика импортозамещения получила признание во всём мире»: Лавров о российском экспорте в Индию
Глава российского МИД Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманиам Джайшанкар провели переговоры в Москве. В ходе встречи министры обменялись мнениями по острым международным вопросам и региональным проблемам, включая сохранение СВПД, обстановку в Персидском заливе и ситуацию в Афганистане, а также обсудили сотрудничество между странами. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.
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