«Политика импортозамещения получила признание во всём мире»: Лавров о российском экспорте в Индию

Глава российского МИД Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманиам Джайшанкар провели переговоры в Москве. В ходе встречи министры обменялись мнениями по острым международным вопросам и региональным проблемам, включая сохранение СВПД, обстановку в Персидском заливе и ситуацию в Афганистане, а также обсудили сотрудничество между странами. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.