«Довести до совершенства»: как российский ВПК повышает точность неуправляемых авиабомб

Российские военные проводят исследования, которые позволят в два-три раза повысить точность применения неуправляемых авиационных бомб. Об этом RT рассказали в военном технополисе «Эра», сотрудники которого совместно со специалистами ПАО «Сухой» работают над соответствующим проектом. Речь идёт о модернизации системы наведения, которая установлена на самолётах Военно-космических сил (ВКС) России. Инженеры «Эры» разрабатывают математические и цифровые модели характеристик неуправляемых боеприпасов. Их коллеги из «Сухого» вносят полученные данные в системы наведения. Как полагают эксперты, проект российских учёных позволит ВКС эффективно выполнять боевые задачи с минимальными затратами.

ВКС России получат бортовые комплексы, которые радикально повысят эффективность применения неуправляемых авиационных бомб. Как рассказали RT в военном технополисе «Эра» (Анапа), в результате модернизации систем наведения точность ударов бомбардировочной авиации возрастёт в два-три раза.

Над соответствующим проектом работают сотрудники лаборатории «Техническое зрение» технополиса и специалисты ПАО «Сухой». В задачи «Эры» входят расчётные исследования всей номенклатуры неуправляемых боеприпасов, стоящих на вооружении ВКС. «Выборочная проверка адекватности» полученных результатов проводится в 929-м Государственном лётно-испытательном центре имени В.П. Чкалова (ГЛИЦ, Ахтубинск).

Инженеры технополиса и операторы научных рот при помощи суперкомпьютера создают математическую модель аэродинамических и баллистических характеристик боеприпасов. В частности, в исследовании используются мощности отечественного программного комплекса «Логос» и суперЭВМ на российских процессорах, которая расположена в «Эре».

Кроме того, в рамках проекта сотрудники лаборатории создают цифровые модели неуправляемых бомб и осуществляют имитацию их продувки в аэродинамической трубе. Полученные данные передаются в ПАО «Сухой», специалисты которого вносят соответствующие изменения в системы наведения боевых самолётов.

«Без входа в зону поражения»

Как предположил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, «Эра» и «Сухой» работают над совершенствованием системы наведения прицельно-навигационного комплекса СВП-24 «Гефест». Благодаря этому изделию в ВКС значительно возросла точность бомбометания, о чём свидетельствуют успехи российской авиации в Сирии.

По данным Минобороны России, СВП-24 позволил более чем в три раза повысить точностные характеристики самолётов Су-24М и четырёхкратно увеличить хронометраж суточного боевого налёта. Из информации ведомства следует, что «Гефест» стали устанавливать на бомбардировщики ещё до начала сирийской операции.

Нанесение в Сирии массированного удара авиабомбами ОФАБ-250-270 дальними бомбардировщиками Ту-22М3

«Лётчики оценивали работу СВП-24 на полигонах различных климатических зон, в сложных условиях погоды и при ограниченной видимости. В течение года «Гефест» позволил отработать и довести до совершенства бомбометание со свободного манёвра, без входа в зону поражения средств объектовой ПВО условного противника. Точность поражения целей фактически сравнялась с показателями управляемых средств», — говорится в материалах Минобороны.

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СВП-24 позволяет бомбардировщику получать целеуказание и почти мгновенно наносить удары в соответствии с указанными координатами. Также «Гефест» способен рассчитывать оптимальную высоту сброса боеприпасов. Процесс бомбометания происходит в автоматическом режиме.

Как пояснил в разговоре с RT оператор научной роты Дмитрий Окуловский, система наведения определяет наиболее благоприятный для сбрасывания неуправляемых бомб момент с учётом расстояния до цели, высоты и скорости полёта, погодных условий (например, скорости ветра), положения самолёта в воздухе и аэродинамических характеристик самих боеприпасов.

Дмитрий Корнев также указывает на множество нюансов, которые необходимо учитывать при применении неуправляемых боеприпасов. По его словам, начинающий лётчик на самолёте, оснащённом аналоговой аппаратурой, может допустить промах при бомбометании. Однако, как считает эксперт, современные цифровые технологии значительно упрощают процесс наведения неуправляемых боеприпасов на цель.

«Насколько я понимаю, инженеры «Эры» передают в «Сухой» так называемые уставки — это, грубо говоря, настройки под боеприпасы. В них как раз заложен алгоритм «поведения» бомбы в зависимости от условий среды. Уставки вводятся в прицельно-навигационный комплекс. После этого лётчик, ориентируясь по цифровой карте местности, может использовать неуправляемые боеприпасы и с высокой вероятностью попадать в цель», — сказал Корнев.

У данного способа бомбометания лишь один видимый недостаток — неуправляемые боеприпасы могут применяться, лишь когда в системе наведения присутствуют координаты поражаемого объекта. Это означает, что неуправляемыми бомбами сложно уничтожать движущиеся цели. Кроме того, они малоприспособлены для «свободной охоты». Однако, как говорит Корнев, такие задачи не очень часто стоят перед ВКС.

«Эти боеприпасы ещё пригодятся»

На текущий момент специалисты «Эры» и «Сухого» повысили точность применения ОФАБ-250-270 для истребителя-бомбардировщика Су-34. Согласно результатам испытаний точность бомбометания увеличилась в два-три раза, достигнув плановых показателей.

ОФАБ-250-270 — свободнопадающая осколочно-фугасная авиабомба, предназначенная для поражения живой силы, военной техники, неукреплённых наземных объектов. Боеприпас может сбрасываться с высоты до 16 км. Круговое вероятное отклонение (фактически отражает показатель точности) составляет от 30 до 150 метров.

Масса ОФАБ-250-270 — 266 кг, взрывчатого вещества — 94 кг. При детонации в радиусе 50 м бомба рассеивает около 11,5 тыс. осколков. Данный боеприпас активно применялся в Сирии самолётами оперативно-тактической (Су-24М, Су-25, Су-34) и дальней (Ту-22М3) авиации.

Дмитрий Корнев заявил, что совместный проект «Эры» и «Сухого» имеет большое значение как с военной точки зрения, так и с экономической. Повышение точности неуправляемых бомб позволит ВКС эффективно решать боевые задачи в конфликтах низкой интенсивности с минимальными финансовыми затратами.

«В Сирии российская авиация в основном применяла неуправляемые бомбы, которые остались на складах после окончания холодной войны. Учитывая масштаб подготовки СССР к потенциальному столкновению с НАТО, можно предположить, что в арабской республике была израсходована лишь незначительная часть этих запасов. Разработка «Эры» и «Сухого» обеспечит эффективное применение советских свободнопадающих бомб на десятилетия вперёд», — полагает Корнев.

Российские авиатехники в Сирии готовят самолёт ВКС к боевому вылету

РИА Новости

© Максим Блинов

Аналогичной точки зрения придерживается профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин. В комментарии RT эксперт отметил, что в антитеррористических кампаниях и в боевых действиях против слабого в техническом отношении противника ВКС нет смысла применять дорогостоящие управляемые ракеты.

Как пояснил Козюлин, стоимость одной свободнопадающей бомбы в десятки раз ниже современного высокоточного боеприпаса. Конечно, такая бомба заметно уступает по точности управляемым и корректируемым аналогам, однако этот недостаток нивелирует использование более совершенных прицельно-навигационных комплексов, говорит эксперт.