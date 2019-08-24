«Его перехват не станет сложной задачей»: как США разрабатывают новый «невидимый» бомбардировщик

Новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider, испытания которого намечены на конец 2021 года, внешне будет похож на своего предшественника — B-2 Spirit. Об этом заявил Янис Памильянс — президент Northrop Grumman Aerospace Systems, компании-разработчика обеих машин. Согласно имеющимся данным, B-21 будет выполнен по схеме «летающее крыло» и сможет нести ядерное оружие. Как полагают эксперты, Пентагон надеется получить бомбардировщик, который будет обладать всеми достоинствами B-2, в том числе малозаметностью, но при этом лишится недостатков. Однако аналитики считают, что в итоге Вашингтон вновь получит чрезмерно дорогой и неэффективный аппарат.

Президент американской компании Northrop Grumman Aerospace Systems Янис Памильянс заявил, что стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который сейчас разрабатывается для ВВС США, будет очертаниями напоминать стоящий на вооружении самолёт B-2 Spirit (эксплуатируется в войсках с 1997 года). Об этом сообщает портал Defense News.

Однако Памильянс не стал раскрывать характеристики B-21. В то же время он отметил, что самолёт будет обладать основными достоинствами своего предшественника.

Памильянс выступил на мероприятии, приуроченном к 30-летию первого полёта B-2 Spirit. Он состоялся 17 июля 1989 года, однако мероприятие прошло в августе.

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B-21 Raider (B — bomber (бомбардировщик), «21» — XXI век) разрабатывается в качестве замены стратегических самолётов B-52 Stratofortress (находятся на службе с 1950-х годов) и B-2 Spirit, который разработала Northrop Grumman в начале 1990-х годов.

Самолёт будет выполнен по схеме «летающее крыло». Такая аэродинамическая форма позволяет уменьшить показатель радиолокационной заметности. Основной задачей Raider станет нанесение ядерных ракетно-бомбовых ударов.

Предполагается, что B-21 сможет прорывать противовоздушную оборону противника, оставаясь незамеченным для средств радиолокационного контроля. Также самолёт должен выполнять боевую миссию в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Первый полёт B-21 намечен на декабрь 2021 года. Испытания опытного образца будут проходить на аэродроме ВВС США Эдвардс (Калифорния). Затем машину передадут персоналу авиабазы Элсуорт (Южная Дакота). Планируется, что бомбардировщик будет принят на вооружение в середине 2020-х годов.

Неприлично дорогой самолёт

Впервые Пентагон рассказал о проекте B-21 Raider в феврале 2016 года. В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что Пентагон возлагает большие надежды на Raider. Эксперт предполагает, что самолёт будет изготовлен из новых композитных материалов, получит более совершенное ракетное вооружение и бортовое оборудование.

«Информации о B-21 очень немного, но то, что есть в открытом доступе, позволяет сделать вывод, что машина будет обладать дозвуковой скоростью, получит более современные системы и агрегаты. Возможно, будут несколько изменены геометрия крыла, задней кромки, форма кабины, появится ряд других конструктивных новшеств», — рассуждает Корнев.

B-2 на аэродроме завода Northrop Grumman в Палмдейле (Калифорния)

AFP

© Frederic J. Brown

По неподтверждённой информации из американских СМИ, Northrop Grumman собирается уменьшить самолёт по сравнению в B-2 (размах крыла B-2 — 52 м, длина планера — 20,9 м), но сохранить максимальную взлётную массу машины (около 170 т) и показатель боевой нагрузки (до 27 т).

По данным американского издания Military.com, Raider создаётся с целью исправления недостатков предшественника.

Первоначально B-2 разрабатывался на замену всего парка B-52 и сверхзвукового B-1 Lancer. В общей сложности планировалось выпустить около 130 машин. Однако на вооружение ВВС США поступил только 21 самолёт. Последний образец покинул сборочный цех в 2000 году.

Причина закрытия серийного производства B-2 заключалась в чрезмерной дороговизне программы. В Пентагоне рассчитывали, что стоимость машины составит около $500 млн. Но в результате многочисленных изменений, внесённых в опытный образец, опытно-конструкторские работы и испытания Spirit затянулись, а цена выросла вдвое — к концу 1990-х годов стоимость одного бомбардировщика перевалила за $1 млрд.

С учётом расходов на разработку (около $21 млрд) каждый Spirit обошёлся бюджету в примерно $2 млрд. Таким образом, B-2 вошёл в историю как самый дорогой боевой самолёт в мире.

Ещё один недостаток самолёта — чрезмерная прихотливость в обслуживании. B-2 могут находиться только в специальных индивидуальных ангарах, оборудованных кондиционерами. Длительное пребывание на солнце негативно воздействует на радиопоглощающее покрытие и часть аппаратуры.

Бомбардировщик B-2, Палмдейл, штат Калифорния, 17 июля 2014 года

AFP

© Frederic J. Brown

В декабре 2018 года был опубликован доклад управления конгресса США по бюджету, в котором говорилось о неизбежности увеличения расходов на эксплуатацию американского боевого авиапарка. Среди машин, на которые придётся повысить бюджетные затраты, назывался B-2.

Кроме того, в 2000-е годы инженеры ВВС и специалисты Northrop Grumman выявили в B-2 ряд серьёзных дефектов, влияющих на безопасность полёта. К примеру, на металлической панели, расположенной в хвостовой части самолёта, постоянно возникали трещины от раскалённой реактивной струи. Такая неполадка может привести к потере управляемости машины.

«Мы смогли уничтожить «стелсы»

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что Spirit стал большим достижением конструкторской школы США. Самолёт получил необычную для своего времени аэродинамическую форму и множество автоматизированных систем управления. Однако проект не оправдал ожиданий Пентагона из-за огромных расходов и слабой боевой эффективности, считает аналитик.

«B-2 оказался неприлично дорогим. Но всё же его главный недостаток — невысокая боевая эффективность. В частности, самолёт-невидимка оказался уязвимым даже перед не очень современными истребителями и средствами ПВО. Его применение не может дать преимуществ, на которые традиционно рассчитывают американцы», — сказал Кнутов.

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Одним из первых тревожных звонков стало заявление лётчика ВВС США Ларри Нильсена о том, что В-2 виден на радаре истребителя МиГ-29. В 1990-е годы пилот участвовал в испытаниях советских самолётов, которые Соединённые Штаты получили из авиапарка бывшей ГДР. В интервью World Air Power Journal Нильсен сообщил, что Spirit может быть взят на прицел комплексом Н019 разработки «Фазотрон-НИИР» (Москва).

Сложно назвать удачным и боевое крещение В-2, которое состоялось на территории Сербии в 1999 году. Как утверждали югославские офицеры, 19 и 20 мая им удалось подбить два американских бомбардировщика. По словам сербских военных, «Дух Миссури» получил повреждение от зенитной ракеты под Белградом, а «Дух Вашингтона» упал на территории Хорватии.

«События, описанные в моей книге, показали, что даже с устаревшим русским оружием мы смогли уничтожить «стелсы» (аппараты с малой радиолокационной заметностью. — RT) и другие новейшие американские самолёты. В официальном документе, выданном мне югославской армией, указывается, что на личном счету моего дивизиона числятся уничтоженные F-117 и F-16, а также подбитый B-2», — рассказал в интервью «Российской газете» бывший офицер ПВО Югославии Джордже Аничич.

Однако американская сторона не признала потерь двух В-2 в 1999 году. На сегодня информация о выводе «Духа Миссури» и «Духа Вашингтона» из состава ВВС в документах Пентагона не фигурирует.

«Как бы то ни было, важно, что эти самолёты югославы обнаружили, причём советскими средствами ПВО. Скорее всего, В-2 были нанесены не катастрофические повреждения. Например, есть версия, что один из бомбардировщиков вынужденно приземлился на аэродроме в Хорватии. Позже американцы либо отремонтировали подбитые самолёты, либо списали их, но не стали объявлять об этом», — пояснил Кнутов.

B-2 Spirit наносит удар по наземным целям

Reuters

© USAF / MSgt Keith Reed

Собеседник RT полагает, что В-21 может повторить судьбу предшественника. В 2015 году Northrop Grumman получил от Пентагона контракт на $21,4 млрд. Но общая стоимость всей программы с учётом расходов на производство, по прогнозу Military.com, превысит $55 млрд. Кнутов полагает, что В-21 будет неспособен преодолевать рубежи российской ПВО, а его разработка и выпуск вновь потребуют чрезмерных затрат.

«В-21, как и другие невидимки, американцы будут использовать только против стран, у которых очень слабая ПВО. Вложения в этот проект вызваны раздуванием военного бюджета США, происходящим в последние годы. Но к тому моменту, когда американцы начнут эксплуатировать Raider, у России появятся новые ЗРК и средства радиолокации с фотонным локатором. Сейчас можно однозначно говорить, что перехват В-21 не станет сложной задачей для наших систем большой дальности С-400 и С-500 и, возможно, других средств ПВО», — резюмировал Кнутов.