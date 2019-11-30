Малый ракетный корабль с комплексом «Панцирь-М» готовится к испытаниям
«Это первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», — цитирует ТАСС Дыгало.
Представитель Минобороны отметил, что главнокомандующему российскими ВМФ адмиралу Николаю Евменову доложено о подготовке к испытаниям.
Он добавил, что экипаж корабля начал подготовку к испытаниям.
4 июля в Крыму прошли учения с участием боевых расчётов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».