ЧФ выполнил 35 ракетных стрельб в 2019 году
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«В том числе экипажами кораблей и подводных лодок было выполнено пять стрельб крылатыми ракетами по морским и береговым целям, причём три стрельбы провели носители высокоточного оружия ракетного комплекса «Калибр» — малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» и подводная лодка «Колпино», — заявили в пресс-службе ЧФ.
Все пуски выполнены со 100%-ным успехом. Попадание в мишенные позиции подтверждено средствами визуального контроля — беспилотниками.
Ранее начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв в беседе с «Крыминформ» рассказал о совместных учениях кораблей и судов Черноморского флота по отработке действий при ЧП на борту.