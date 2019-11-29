ЧФ выполнил 35 ракетных стрельб в 2019 году

Боевые расчёты кораблей и береговых противокорабельных ракетных комплексов Черноморского флота выполнили 35 ракетных стрельб в 2019 году, что в полтора раза превышает показатели 2018-го. Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В том числе экипажами кораблей и подводных лодок было выполнено пять стрельб крылатыми ракетами по морским и береговым целям, причём три стрельбы провели носители высокоточного оружия ракетного комплекса «Калибр» — малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» и подводная лодка «Колпино», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Все пуски выполнены со 100%-ным успехом. Попадание в мишенные позиции подтверждено средствами визуального контроля — беспилотниками.

Ранее начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв в беседе с «Крыминформ» рассказал о совместных учениях кораблей и судов Черноморского флота по отработке действий при ЧП на борту.