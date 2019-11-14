В Крыму рассказали о совместных учениях кораблей и судов обеспечения ЧФ

Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв в беседе с «Крыминформ» рассказал о совместных учениях кораблей и судов Черноморского флота по отработке действий при ЧП на борту.

«Корабли и суда обеспечения Черноморского флота вернулись в Севастополь после проведения совместных учений. В ходе совместных морских манёвров в акватории Чёрного моря экипажи кораблей и судов обеспечения провели тренировки по тушению возгорания судна в море, по спуску водолазов для ликвидации пробоины, по передаче насосного оборудования для откачки забортной воды, а также по спасению людей, оказавшихся за бортом», — заявил Рулёв.

Он также сообщил, что, помимо этого, корабли флота отрабатывали различные тактические приёмы при атаке кораблей условного противника на отряд судов обеспечения. Всего в учениях было задействовано порядка 10 кораблей и судов обеспечения.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат «Адмирал Эссен» провёл учения по противовоздушной обороне.