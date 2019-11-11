Фрегат ЧФ провёл учения по противовоздушной обороне

Фрегат «Адмирал Эссен» провёл учения по противовоздушной обороне, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

По сценарию, авиация условного противника выполнила пуск управляемых ракет по обнаруженному в море российскому кораблю.

Корабельный расчёт боевого информационного поста нашёл и классифицировал условные цели. Их уничтожили электронными пусками зенитных ракет.

В роли условного противника выступил самолёт Су-24М из состава морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ.

Ранее URA.RU сообщало, что фронтовые бомбардировщики Су-24МР приняли участие в лётно-тактических учениях в Курганской области.