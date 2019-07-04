В Крыму прошли учения с участием комплексов «Триумф» и «Панцирь»

В Крыму прошли учения с участием боевых расчётов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», сообщает РИА Новости Крым.

На манёврах отрабатывались задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника, смоделированных электронным способом.

«При этом были заданы различные параметры скорости полёта и высоты условных ракет, что усложнило боевым расчётам поражение целей», — цитирует также kp.ru пресс-службу Черноморского флота.

Отмечается, что все поставленные задачи были успешно выполнены.

Ранее сообщалось, что спасатели ЧФ отработали оказание помощи нефтяному танкеру.