Спасатели ЧФ отработали оказание помощи нефтяному танкеру

Экипажи надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота отработали оказание помощи нефтяному танкеру, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

По легенде учений на борту гражданского судна произошёл взрыв, в результате чего оно потеряло ход.

«Происходит поступление забортной воды в отсеки, есть опасность затопления и попадания нефтепродуктов в море. Экипаж танкера не справляется своими силами, капитан просит оказать помощь», — рассказали в пресс-службе.

Роль терпящего бедствие судна исполнил танкер из состава отряда судов обеспечения ЧФ.

Ударная группировка в составе малых ракетных кораблей «Орехово-Зуево» и «Мираж», а также ракетных катеров «Ивановец» и «Р-60» занялась охраной района, а морской буксир, спасательное буксирное судно, водолазное и спасательное суда стали оказывать помощь танкеру.

После восстановления целостности корпуса из отсеков откачали воду и начали буксировку судна, передаёт РИА Новости Крым.

К занятиям привлекли 15 надводных кораблей и судов обеспечения.

Ранее сообщалось, что мотострелки и танкисты Западного военного округа провели учения в Ленинградской области.