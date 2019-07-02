Мотострелки и танкисты ЗВО провели учения в Ленобласти
- РИА Новости
Военнослужащие отработали тактику оборонительного и наступательного боя. Чтобы сдать экзамен на меткость, нужно поразить мишени из всех видов штатного оружия.
Участники манёвров также продемонстрировали вождение многоцелевых легкобронированных тягачей МТЛБ-В и танков Т-72.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что танкер «Иван Бубнов» и плавмастерская ПМ-138 Черноморского флота совершают переход в Средиземное море, чтобы выполнить задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота.