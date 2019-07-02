Мотострелки и танкисты ЗВО провели учения в Ленобласти

Короткая ссылка
Мотострелки и танкисты Западного военного округа провели учения в Ленинградской области, сообщает телеканал «Звезда».
Мотострелки и танкисты ЗВО провели учения в Ленобласти
  • РИА Новости

Военнослужащие отработали тактику оборонительного и наступательного боя. Чтобы сдать экзамен на меткость, нужно поразить мишени из всех видов штатного оружия.

Участники манёвров также продемонстрировали вождение многоцелевых легкобронированных тягачей МТЛБ-В и танков Т-72.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что танкер «Иван Бубнов» и плавмастерская ПМ-138 Черноморского флота совершают переход в Средиземное море, чтобы выполнить задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить