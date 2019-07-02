Мотострелки и танкисты ЗВО провели учения в Ленобласти

Мотострелки и танкисты Западного военного округа провели учения в Ленинградской области, сообщает телеканал «Звезда».

Военнослужащие отработали тактику оборонительного и наступательного боя. Чтобы сдать экзамен на меткость, нужно поразить мишени из всех видов штатного оружия.

Участники манёвров также продемонстрировали вождение многоцелевых легкобронированных тягачей МТЛБ-В и танков Т-72.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что танкер «Иван Бубнов» и плавмастерская ПМ-138 Черноморского флота совершают переход в Средиземное море, чтобы выполнить задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота.