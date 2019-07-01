Танкер ЧФ совершает переход в Средиземное море

Короткая ссылка
Танкер «Иван Бубнов» и плавмастерская ПМ-138 Черноморского флота совершают переход в Средиземное море, чтобы выполнить задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Танкер ЧФ совершает переход в Средиземное море
  • РИА Новости

Экипаж танкера займётся заправкой и пополнением кораблей различными материальными средствами, а экипажу плавмастерской предстоит обеспечивать поддержание технической готовности кораблей и судов ВМФ.

Также стало известно, что ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» ЧФ выполнили электронные пуски ракет по морским целям. Мероприятия проводятся в соответствии с планом боевой подготовки в летний период обучения, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

Занятия проходят в позиционных районах Крымского полуострова и Кавказского побережья.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Макаров» и сторожевой корабль «Пытливый» провели учения в Чёрном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить