Танкер ЧФ совершает переход в Средиземное море

Танкер «Иван Бубнов» и плавмастерская ПМ-138 Черноморского флота совершают переход в Средиземное море, чтобы выполнить задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Экипаж танкера займётся заправкой и пополнением кораблей различными материальными средствами, а экипажу плавмастерской предстоит обеспечивать поддержание технической готовности кораблей и судов ВМФ.

Также стало известно, что ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» ЧФ выполнили электронные пуски ракет по морским целям. Мероприятия проводятся в соответствии с планом боевой подготовки в летний период обучения, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

Занятия проходят в позиционных районах Крымского полуострова и Кавказского побережья.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Макаров» и сторожевой корабль «Пытливый» провели учения в Чёрном море.