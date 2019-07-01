Танкер ЧФ совершает переход в Средиземное море
- РИА Новости
Экипаж танкера займётся заправкой и пополнением кораблей различными материальными средствами, а экипажу плавмастерской предстоит обеспечивать поддержание технической готовности кораблей и судов ВМФ.
Также стало известно, что ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» ЧФ выполнили электронные пуски ракет по морским целям. Мероприятия проводятся в соответствии с планом боевой подготовки в летний период обучения, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
Занятия проходят в позиционных районах Крымского полуострова и Кавказского побережья.
Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Макаров» и сторожевой корабль «Пытливый» провели учения в Чёрном море.