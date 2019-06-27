Корабли ЧФ проводят учения в Чёрном море

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Фрегат «Адмирал Макаров» и сторожевой корабль «Пытливый» проводят учения в Чёрном море.
Корабли ЧФ проводят учения в Чёрном море
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на официального представителя Черноморского флота Алексея Рулева.

«В соответствии с планом боевой подготовки фрегат «Адмирал Макаров» и сторожевой корабль «Пытливый» выполняют задачи в морских полигонах Черноморского флота», — сказал он. 

По его словам, экипажи кораблей после выхода в море отработали задачи по ведению боя, противоминной защите, маневрированию.

В ходе учений «Пытливый» также выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели, провёл учение по противовоздушной обороне с артиллерийской стрельбой по воздушным целям.

Ранее стало известно, что военные Каспийской флотилии уничтожили условных подводных диверсантов.

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