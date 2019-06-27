Военные Каспийской флотилии уничтожили условных подводных диверсантов

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Военные Каспийской флотилии на учениях по противоводно-диверсионной обороне корабельных сил уничтожили боевых пловцов условного противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«По сигналу дежурной смены флотилии на кораблях была объявлена боевая тревога, корабли экстренно приготовлены к бою и походу, выполнено проворачивание винтов с целью уничтожения условных боевых пловцов противника, выставлена вооружённая вахта ППДО», — цитирует РИА Новости оборонное ведомство.

В учениях приняли участие более 20 надводных кораблей и более 400 военнослужащих.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что в Крыму планируют создать новый десантно-штурмовой полк.

«Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа передавало, что крымские и ростовские соединения ПВО проведут учения по отражению ракетных ударов.

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