В Крыму сформируют новый десантно-штурмовой полк

Новый десантно-штурмовой полк планируется создать в Крыму в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Как отмечается, он станет уже третьим таким полком в составе дивизии.

«Сейчас в Крыму дислоцируется отдельный десантно-штурмовой батальон 7-й десантно-штурмовой дивизии. На его базе в последующем будет сформирован 97-й полк 7-й дивизии», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в Росгвардии рассказали, что в бригаду, которая предназначена для охраны Крымского моста, входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения.