В Крыму сформируют новый десантно-штурмовой полк

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Новый десантно-штурмовой полк планируется создать в Крыму в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
В Крыму сформируют новый десантно-штурмовой полк
  • РИА Новости

Как отмечается, он станет уже третьим таким полком в составе дивизии. 

«Сейчас в Крыму дислоцируется отдельный десантно-штурмовой батальон 7-й десантно-штурмовой дивизии. На его базе в последующем будет сформирован 97-й полк 7-й дивизии», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в Росгвардии рассказали, что в бригаду, которая предназначена для охраны Крымского моста, входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения.

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