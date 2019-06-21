В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что в бригаду, которая предназначена для охраны Крымского моста, входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения

«Сформированная бригада особого назначения предназначена для выполнения целого комплекса боевых задач», — приводит РИА Новости сообщение. В ведомстве подчеркнули, что первоочередной задачей является охрана Керченского моста, «для этого в бригаде сформирован морской отряд». «Также в бригаду входит полк войск национальной гвардии, патрульные, оперативные и специальные подразделения», — добавили в Росгвардии. В марте директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.