В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста
«Сформированная бригада особого назначения предназначена для выполнения целого комплекса боевых задач», — приводит РИА Новости сообщение.
В ведомстве подчеркнули, что первоочередной задачей является охрана Керченского моста, «для этого в бригаде сформирован морской отряд».
«Также в бригаду входит полк войск национальной гвардии, патрульные, оперативные и специальные подразделения», — добавили в Росгвардии.
В марте директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.