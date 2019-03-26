Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
- РИА Новости
«Для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада», — цитирует РИА Новости Золотова.
Он также заявил, что бригада располагает широким арсеналом средств для предотвращения диверсии как с суши, так и с акватории.
В декабре 2018 года руководитель департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский сообщил, что строительство и эксплуатация моста через Керченский пролив подвергались главным провокационным нападкам со стороны Украины.