Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

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Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
  • РИА Новости

«Для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада», — цитирует РИА Новости Золотова.

Он также заявил, что бригада располагает широким арсеналом средств для предотвращения диверсии как с суши, так и с акватории.

В декабре 2018 года руководитель департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский сообщил, что строительство и эксплуатация моста через Керченский пролив подвергались главным провокационным нападкам со стороны Украины

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