Крымские и ростовские соединения ПВО проведут учения по отражению ракетных ударов
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«Практические действия будут отработаны в едином тактическом замысле на пунктах управления и в заглублённых командных пунктах воинских частей», — отмечается в сообщении.
В розыгрыше тематических эпизодов задействуют более 100 самолётов и вертолётов объединения ВВС и ПВО.
Отмечается, что мероприятия проходят с 18 по 21 июня на пяти авиационных полигонах, передаёт RostovGazeta.ru.
В марте сообщалось об учениях военнослужащих разведывательных подразделений ЮВО.