Крымские и ростовские соединения ПВО проведут учения по отражению ракетных ударов

Соединения ПВО, дислоцированные в Ростовской области и Крыму, проведут компьютерные учения по отражению ракетных ударов. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Практические действия будут отработаны в едином тактическом замысле на пунктах управления и в заглублённых командных пунктах воинских частей», — отмечается в сообщении.

В розыгрыше тематических эпизодов задействуют более 100 самолётов и вертолётов объединения ВВС и ПВО.

Отмечается, что мероприятия проходят с 18 по 21 июня на пяти авиационных полигонах, передаёт RostovGazeta.ru.

В марте сообщалось об учениях военнослужащих разведывательных подразделений ЮВО.