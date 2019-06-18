Крымские и ростовские соединения ПВО проведут учения по отражению ракетных ударов

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Соединения ПВО, дислоцированные в Ростовской области и Крыму, проведут компьютерные учения по отражению ракетных ударов. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Крымские и ростовские соединения ПВО проведут учения по отражению ракетных ударов
  • Reuters

«Практические действия будут отработаны в едином тактическом замысле на пунктах управления и в заглублённых командных пунктах воинских частей», — отмечается в сообщении.

В розыгрыше тематических эпизодов задействуют более 100 самолётов и вертолётов объединения ВВС и ПВО.

Отмечается, что мероприятия проходят с 18 по 21 июня на пяти авиационных полигонах, передаёт RostovGazeta.ru.

В марте сообщалось об учениях военнослужащих разведывательных подразделений ЮВО.

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