Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс «Авангард»

Короткая ссылка
Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым крылатым блоком. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.
Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс «Авангард»
  • © Минобороны РФ

Как отмечается, показ комплекса был проведён в рамках реализации Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«На территории России американской инспекционной группе проведён показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Подчёркивается, что Россия провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности ДСНВ.

Ранее в МИД России указывали, что ракетные системы «Сармат» и «Авангард» не вступают в противоречие с договором СНВ.

В середине мая сообщалось, что РВСН начали получать комплексы «Авангард»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить