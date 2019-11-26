Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс «Авангард»

Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым крылатым блоком. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.

Как отмечается, показ комплекса был проведён в рамках реализации Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«На территории России американской инспекционной группе проведён показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Подчёркивается, что Россия провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности ДСНВ.

Ранее в МИД России указывали, что ракетные системы «Сармат» и «Авангард» не вступают в противоречие с договором СНВ.

В середине мая сообщалось, что РВСН начали получать комплексы «Авангард».