МИД: «Сармат» и «Авангард» не вступают в противоречие с договором СНВ

Замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что ракетные системы «Сармат» и «Авангард» не вступают в противоречие с договором СНВ.

«Если в период действия договора, включая его возможное продление, «Сармат» реализуется хотя бы в качестве прототипа, то здесь, с точки зрения ДСНВ, никаких проблем не будет. Нет больших проблем и с «Авангардом», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «проблемы с тремя другими системами, которые при всем политическом желании сторон в договор войти не могут, потому что он написан таким образом, что охватывает только МБР, БРПЛ и тяжёлые бомбардировщики».

По словам Леонтьева, предложений по внесению в договор поправок пока не поступало.

Ранее Леонтьев заявил, что Россия и США не успеют выработать новый полноценный документ до истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).