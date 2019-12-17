Безбашенная «Малка»: как Россия модернизирует сверхмощную пушку времён холодной войны

В России планируют развернуть производство образцов сверхмощной пушки 2С7М «Малка», модернизированной версии советского орудия «Пион». Об этом сообщил генеральный директор компании «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров. Гаубица, которая создавалась в 1970-е годы, получит новые средства связи, систему наведения, комплекс противоатомной защиты и приборы наблюдения. «Малка» поступит в артиллерийские бригады большой мощности. Как полагают эксперты, модернизация пушки связана с импортозамещением и созданием разведывательно-огневых комплексов в артиллерийских войсках РФ.

Генеральный директор ОАО «Уралтрансмаш» (Екатеринбург) Дмитрий Семизоров сообщил о готовности предприятия к серийному выпуску 203-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С7М «Малка». Опытно-конструкторские работы (ОКР) по гаубице должны завершиться до конца года.

«В декабре этого года заканчиваем капитальный ремонт с глубокой модернизацией орудия: было проведено импортозамещение и установлены новые приборные комплексы. В течение следующего года мы подготовим производство к серийному выпуску этих артсистем», — заявил РИА Новости Семизоров.

«Малка» — модернизированная версия 2С7 «Пион», который был разработан в 1970-е годы. Гаубица выполнена по безбашенной схеме с открытой установкой орудия в кормовой части корпуса. Ходовая часть машины сконструирована на базе шасси танка Т-80.

«Малка», как и её советский предшественник, одна из самых мощных самоходных артиллерийских пушек в мире. В процессе стрельбы 2С7М может использовать осколочно-фугасные и ядерные боеприпасы. Масса обычного (неатомного) снаряда — 110 кг.

Также по теме «Цветочная» эволюция: как Россия модернизирует свою артиллерию Машиностроительная корпорация «Уралвагонзавод» совершенствует сверхмощный миномёт «Тюльпан» и дальнобойную пушку «Пион». Об этом...

Российская 203-мм гаубица предназначена для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств и другой военной техники противника на тактической глубине.

Тактико-технические характеристики «Малки» не разглашаются, однако известны боевые качества «Пиона». По информации Минобороны РФ, дальность стрельбы САО составляет 37,5 км, масса — 46 т, мощность двигателя — 700 л. с., возимый боезапас — 4/8 единицы, скорострельность — 2,5 выстрела в минуту, экипаж — 7 человек. Машина защищена от пуль и мелких осколков, а также оснащена средствами, снижающими проникновение радиации.

Артиллерийские части, вооружённые «Пионами», были развёрнуты в составе Группы советских войск в Германии (ГСВГ), и в боевых действиях они не применялись. Как рассказал RT кандидат военных наук Сергей Суворов, в 1990-е годы российская армия не использовала 2С7 даже на учениях.

На сегодняшний день «Пионы» наряду с 240-мм самоходными миномётами 2С4 «Тюльпан» входят в состав артиллерийских бригад большой мощности. Данные подразделения развёрнуты в Западном, Южном и Центральном военных округах.

«Качественно новое состояние»

По информации «Уралтрансмаша», ОКР по «Малке» затронули прежде всего оборудование машины. На гаубице установлены новые агрегаты энергообеспечения, коробка передач, аппаратура внутренней связи, радиостанция, аппаратура приёма и обработки данных, комплекс противоатомной защиты и приборы наблюдения.

Как отмечает разработчик, модернизация САО направлена на выполнение программы импортозамещения. В частности, перед «Уралтрансмашем» поставлена задача заменить системы наведения и комплекс защиты машины. Семизоров рассказал, что часть агрегатов, например коробка передач, производилась на Украине.

Применение самоходных артустановок «Малка» на учениях в Кузбассе

В комментарии RT военный эксперт Алексей Хлопотов сообщил, что советская 203-мм пушка создавалась в кооперации с участием десятков оборонных предприятий, располагавшихся в разных республиках СССР, в том числе на Украине.

«Импортозамещение охватывает всю современную оборонную индустрию. Естественно, если армия активно эксплуатирует какую-либо технику, ей необходимы комплектующие российского производства. Насколько я понимаю, в случае с «Малкой» зависимость от зарубежных государств не была критичной и задача замещения была успешно решена», — рассуждает Хлопотов.

Также по теме «Превзойдёт западные образцы»: какими возможностями обладает новейшая артиллерийская установка «Коалиция» В России продолжаются испытания новейшей самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ». Об этом сообщил в годовом отчёте её...

Как рассказал аналитик, на «Малке» установлена современная электронная начинка. Она позволяет отечественной САО оперативно развёртываться на местности и менять дислокацию после выстрела. Например, промышленники заменили в артиллерийском комплексе систему наведения, повысив точность стрельбы.

Также опрошенные RT эксперты связывают разработку «Малки» и общее усиление артиллерии большой мощности с процессом внедрения разведывательно-ударных (огневых) комплексов (РУК). Военные рассчитывают сократить цикл «разведка — поражение» в 1,5—2 раза.

«Продолжается работа по переходу ракетных войск и артиллерии в качественно новое состояние — разведывательно-огневую систему, которая включает в себя силы и средства огневого поражения, оперативного, боевого и технического обеспечения, объединённую единым автоматизированным управлением и обеспечивающую вскрытие и надёжное поражение группировок войск и объектов противника», — сообщается на сайте Минобороны РФ 16 декабря.

19 ноября в интервью «Красной звезде» начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что РУК, помимо орудий, состоит из разнообразных разведывательных средств — главным образом радиолокационных станций (РЛС) и беспилотников. Симбиоз разведывательных и ударных систем обеспечивает «поражение объектов противника в режиме реального времени», подчеркнул Матвеевский.

Развивая тему разведывательно-ударных комплексов, Сергей Суворов добавил, что сейчас войска оснащаются наземными робототехническими комплексами и получают данные со спутников. Также целеуказание артиллерийских расчётов обеспечивают специально подготовленные военнослужащие. Все элементы РУК объединены в общий механизм благодаря средствам связи и автоматизированным системам управления, пояснил Суворов.

Модернизированный «Пион» на полигоне

РИА Новости

© Александр Вильф

«Концепция применения разведывательно-ударных комплексов появилась в 1980-е годы. Её суть заключается в объединении потенциала разведки и ударной мощи артиллерии. На театре военных действий (ТВД) события развиваются стремительно, побеждает тот, кто раньше обнаружил цель и, соответственно, отработал по ней. Всё это должно происходить буквально в режиме реального времени», — сказал Суворов.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что использование разведывательно-огневых комплексов упрощает ведение контрбатарейной борьбы на современном ТВД. По его словам, РЛС, которыми оснащены российские артиллерийские части, обеспечивают обнаружение вражеских средств поражения по траектории полёта запущенных снарядов.

«Закономерное решение»

Последние годы «Малки» активно применяются в учениях артиллерийских частей. Корректировку огня на манёврах осуществляют БПЛА «Орлан-10». Алексей Хлопотов напомнил, что после распада СССР данное САО называли «рудиментом холодной войны». По мнению аналитика, возвращение в строй артиллерийских орудий большой мощности позволит удешевить поражение целей на тактической глубине.

«К сожалению, в нашей стране порой недооценивали роль самоходной ствольной артиллерии. Восстановление бригад большой мощности — закономерное и логичное решение. Выстрел из «Малки» обходится намного дешевле, чем применение ракеты. Очевидно, Россия не должна ограничивать себя в использовании такого мощного и экономически выгодного ударного потенциала», — подчеркнул Хлопотов.

Сергей Суворов связывает ОКР по «Малке» с процессом общего усиления боевых возможностей российской артиллерии. По его словам, потребность в пушках большой мощности на ТВД никогда не уходила с повестки дня.

«Возвращение в строй «Малки» и «Тюльпана», на мой взгляд, является восстановлением нормального положения дел в артиллерии. Вряд ли это как-то связано с текущей политической конъюнктурой: обострением отношений с НАТО, сирийской кампанией и прочим. Скорее всего, речь идёт о том, что у каждой уважающей себя военной державы должны быть орудия большого калибра», — пояснил Суворов.