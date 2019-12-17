В «Уралтрансмаше» рассказали о процессе модернизации пушки «Малка»

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Генеральный директор компании «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров сообщил, что модернизация одной из самых мощных самоходных пушек в мире «Малка» завершится до конца декабря, передаёт РИА Новости.

«Мы уже ведём поставки модернизированных «Тюльпанов». Что касается "Малки", то в декабре этого года заканчиваем капитальный ремонт с глубокой модернизацией орудия: было проведено импортозамещение и установлены новые приборные комплексы. В течение следующего года мы подготовим производство к серийному выпуску этих артсистем», — сообщил Семизоров.

Он рассказал, что в модернизированном варианте была заменена на отечественную бортовая коробка передач, ранее выпускавшаяся в Харькове, также заменили силовую установку. 

Он отметил, что было проведено импортозамещение в системах наведения, комплексе защиты самой машины.

Семизоров добавил, что в настоящее время «модернизированная «Малка» находится в поле и успешно проходит испытания».

«Малка» является модернизированным вариантом орудия 2С7 «Пион», которое было создано в 1980-х годах.

В октябре военный специалист, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал RT завершение работы по модернизации «Малки».

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