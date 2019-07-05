«Превзойдёт западные образцы»: какими возможностями обладает новейшая артиллерийская установка «Коалиция»

В России продолжаются испытания новейшей самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ». Об этом сообщил в годовом отчёте её разработчик — корпорация «Уралвагонзавод». Согласно планам Минобороны РФ, весь цикл работ должен завершиться в 2020 году. В войсках самоходка заменит созданную в 1980-е «Мсту-С». Как считают эксперты, по боевым возможностям САУ нового поколения превзойдёт все отечественные и западные аналоги. Основная задача «Коалиции» состоит в создании огневого вала — интенсивного артобстрела противника. Новая САУ способна гарантированно поражать стационарные цели и оперативно менять своё местоположение, отмечают аналитики.

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) продолжит испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) нового поколения 2С35 «Коалиция-СВ». Об этом говорится в отчёте предприятия за 2018 год. В документе уточняется, что в прошлом году был выполнен восьмой этап опытно-конструкторских работ.

«В числе главных приоритетов в 2018 году оставалось создание 152-мм межвидового артиллерийского комплекса бригадного звена «Коалиция-СВ». На полигонах России проходили предварительные испытания опытных образцов самоходных орудий на гусеничном и колёсном шасси. Они будут продолжены в 2019 году», — сообщается в отчёте.

По информации Минобороны РФ, сейчас проходят испытания 12 единиц «Коалиции». Тестирование агрегатов, узлов и систем новейших самоходок будет продолжаться до 2020 года. По итогам испытаний военное ведомство должно принять решение о серийных закупках.

«Коалиция» создаётся для нужд Сухопутных войск с целью частичной замены парка САУ 2С19 «Мста-С», которая эксплуатируется в войсках с 1989 года. Новая гаубица предназначена для поражения танков, артиллерийских комплексов, различных огневых средств, средств ПВО и ПРО, инженерных сооружений и командных пунктов противника.

САУ «Мста-СМ» во время демонстрации ходовых и огневых возможностей на полигоне «Алабино»

РИА Новости

© Александр Вильф

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил в беседе с RT, что главная задача САУ заключается в создании «огневого вала». Интенсивный артиллерийский обстрел «расчищает» дорогу для танковых и мотострелковых подразделений.

«Гаубица ведёт стрельбу по навесной траектории. Это позволяет эффективно уничтожать стационарные цели на дальности 20-30 км и более. Основное преимущество самоходок перед буксируемыми образцами ствольной артиллерии заключено в мобильности. Отстрелявшись, они меняют позицию, избегая ответного огня. САУ намного дороже буксируемых аналогов, но без них на современном театре военных действий не обойтись», — пояснил Корнев.

Догнали и перегнали

Научно-исследовательские работы по «Коалиции» начались, предположительно, в середине 1990-х годов в стенах АО «ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород, входит в «Уралвагонзавод»). Первый прототип самоходки был собран с двухствольной пушкой. По задумке конструкторов САУ должна была вести стрельбу поочередно из обоих стволов. Плановая скорострельность установки составляла 15-16 выстрелов в минуту.

Инициатором создания одноствольной САУ выступил заказчик — Министерство обороны. В итоге ЦНИИ «Буревестник» провёл масштабную работу по изменению конструкции «Коалиции».

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Как отмечает Корнев, двухствольная установка более предпочтительна, чем одноствольный вариант.

«О подобном оружии давно мечтают все ведущие армии мира. Могу предположить, что причина изменения концепции «Коалиции» заключалась в том, что её первоначальный вариант предусматривал реализацию слишком сложных технологических решений. Доводка двустволки до серийного образца могла бы затянуться на неопределённый срок», — подчеркнул эксперт.

Широкой публике «Коалиция-СВ» в одноствольной компоновке была показана на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. По брусчатке Красной площади проехали 8 новейших самоходок на базе шасси танка Т-90.

Напомним, что в мае 2015 года заместитель гендиректора УВЗ по спецтехнике Вячеслав Халитов заявил в интервью «Лента.Ру», что самая перспективная артиллерийская система была у немцев (САУ Раnzerhaubitze 2000. — RT). По его словам, создав «Коалицию», «мы не просто их догнали, по многим параметрам наша система превосходит немецкую, в том числе — в автоматизации процессов управления самой артиллерийской системой».

«Повышены скорострельность, мощность боеприпасов и другие характеристики. Конкретных цифр назвать не могу, они пока закрыты, но по интегральным возможностям мы немецкую машину превзошли», — отметил тогда Халитов.

В апреле 2016 года замминистра обороны РФ (сейчас — вице-премьер) Юрий Борисов в ходе посещения предприятия «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») назвал «Коалицию» уникальной артиллерийской установкой. По его словам, эта САУ представляет собой «будущее артиллерии». Подобными изделиями, подчеркнул Борисов, «в мире владеют всего две армии» (по всей видимости, речь шла о ФРГ. — RT).

Несмотря на внешнее сходство с советской САУ, «Коалиция» радикально от неё отличается. У артиллерийской самоходки необитаемая башня, как и у танка третьего поколения Т-14. Экипаж находится в бронированной капсуле и отделён от боекомплекта. В случае детонации снарядов военнослужащие не должны получить серьёзных ранений.

САУ «Коалиция» на репетиции Парада Победы

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«Коалиция» заметно превосходит предшественницу по тактико-техническим характеристикам. Максимальная дальность стрельбы составляет 70-80 км (против 24 км у немодернизированной версии «Мсты-С»), скорострельность — свыше 10 выстрелов в минуту (против 6-8), объём боекомплекта — 70 снарядов (против 50), скорость по шоссе — 90 км/ч (против 60 км/ч).

Важным отличием «Коалиции» от «Мсты-С» является автоматическая погрузка боеприпасов. Она производится с кормовой части и занимает меньше времени, чем в советской САУ — на погрузку одного снаряда уходит не более 10 секунд.

Отечественные инженеры смогли повысить прочность пушки «Коалиции» за счёт использования новых сплавов в конструкции ствола. Также была изобретена новая технология охлаждения орудия. Чтобы ствол не перегревался, в него впрыскивается специальная жидкость, состав которой засекречен.

«Всё происходит автоматически»

Практически все процессы управления в «Коалиции» автоматизированы, благодаря современной электронике. Новейшая вычислительная аппаратура позволила значительно повысить точность самоходки. Комплекс корректировки стрельбы, установленный на САУ, прогнозирует точку попадания снаряда до совершения выстрела. Система учитывает скорость ветра, осадки и другие факторы, связанные с погодными условиями.

Инженеры не смогли бы повысить показатели точности САУ, если бы не предусмотрели возможность применения новых боеприпасов. Для «Коалиции» разрабатываются снаряды с модульными метательными зарядами. Какие конкретно боеприпасы будут использоваться, на сегодняшний день не сообщается. В отчёте УВЗ говорится, что разработчиком снарядов для «Коалиции» является АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В.В. Бахирева» (Москва).

Как отмечает Дмитрий Корнев, «Коалиция», скорее всего, будет стрелять всеми стоящими на вооружении снарядами калибра 152-мм — управляемыми боеприпасами семейства «Краснополь».

«Не исключено, что для самоходки создаются новые снаряды, о которых пока публично не объявляется. Тем не менее можно с уверенностью утверждать, что они будут более мощными», — сказал эксперт.

Бортовое оборудование «Коалиции» способно без участия человека выбирать тип снаряда и количество боеприпасов, необходимых для уничтожения цели. Также в САУ заложена возможность дистанционного управления с помощью джойстика из специального мобильного пункта.

«В межвидовом артиллерийском комплексе «Коалиция-СВ» выполнен наш первый шаг к реализации на практике робототехники. В нём безлюдное боевое отделение, процесс заряжания и подготовки к стрельбе полностью исключает действия человека — всё происходит автоматически», — привела пресс-служба Минобороны в августе 2018 года слова начальника Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что в «Коалиции» реализован более эффективный режим стрельбы по сравнению с её предшественницей. В России он называется «шквал огня», на Западе — MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact). Его суть заключается в том, что снаряды летят к одной цели под разными углами.

По словам эксперта, «режим MRSI обеспечивает почти гарантированное уничтожение цели. Перехват боеприпасов средствами ПВО и ПРО затруднён и практически невозможен».