Боевой «Лотос»: какими возможностями обладает новейшая самоходка для ВДВ России

В подмосковном Подольске состоялась презентация перспективного самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С42 «Лотос». Как сообщил журналистам его главный конструктор Вениамин Счастливцев, комплекс был разработан на базе БМД-4М для замены советской системы «Нона», которая стоит на вооружении ВДВ и морской пехоты. «Лотос» предназначен для поражения танков, огневых точек, командных пунктов и инженерных сооружений. Перспективное САО заметно превосходит предшественника по защищённости, подвижности, дальности и точности стрельбы.

АО «ЦНИИТОЧМАШ» (Подольск) впервые продемонстрировал публике опытный образец 120-мм авиадесантируемого самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С42 «Лотос» массой не более 18 т. Машина придёт на смену различным модификациям комплекса 2С9 «Нона», которыми с 1980-х годов вооружены Воздушно-десантные войска и Морская пехота.

В рамках презентации «Лотос» совершил объезд территории предприятия на скорости до 30 км/ч, продемонстрировал работу механизмов поднятия орудия, поворота башни и изменения клиренса.

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В ближайшее время машина выйдет на предварительные заводские испытания. Старт серийного производства запланирован на 2020 год.

Как рассказал журналистам главный конструктор «Лотоса» Вениамин Счастливцев, максимальная дальность стрельбы перспективного САО составляет 13 км (у «Ноны» — 8,8 км). Машина оснащена новой пушкой, усовершенствованной системой управления огнём, современным цифровым оборудованием и более мощной силовой установкой.

«Командир (экипажа «Лотоса». — RT) может в автономном режиме провести все необходимые расчёты для поражения цели. Все операции на нашем орудии автоматизированы, за исключением заряжания выстрела в канал ствола. Это единственное механическое действие. Мы оставили эту операцию из-за того, что «Лотос», как и «Нона», должен вести стрельбу миномётными снарядами калибра 120 мм», — сообщил журналистам Счастливцев во время презентации на ЦНИИТОЧМАШ.

Плановая замена

В беседе с RT редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков пояснил, что САО используется в десантно-штурмовых операциях для поражения танков, бронетехники, командных пунктов и различных инженерных сооружений. Стоящая на вооружении «Нона» может вести огонь осколочно-фугасными боеприпасами, минами, активно-реактивными снарядами.

«Без артиллерийской поддержки «голубые береты» не могут ни захватить, ни удержать плацдарм. Именно артиллерия наносит больше всего потерь неприятелю. «Нона» хорошо зарекомендовала себя в войсках. Однако, как и любое оружие, разработанное во времена СССР, «Нона» нуждается либо в радикальной модернизации, либо в постепенной замене на изделие нового поколения», — отметил Леонков.

Самоходная артиллерийская установка «Нона-С» преодолевает водную преграду

РИА Новости

© Алексей Куденко

По словам Счастливцева, «Нона» перестала «поспевать» за новейшими быстроходными образцами бронетехники, которыми последние годы оснащаются Воздушно-десантные войска. В результате снижается скорость продвижения батальона «голубых беретов». По этой причине командование ВДВ приняло решение, что вся перспективная техника должна разрабатываться на единых узлах и агрегатах боевой машины десанта нового поколения БМД-4М «Садовница».

Разработку САО нового поколения ЦНИИТОЧМАШ начал в 2009 году. Первоначально предприятие создавало 152-мм артиллерийский комплекс «Зауралец-Д» на шасси самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ1». В 2016 году работы по данному проекту были приостановлены в пользу 120-мм «Лотоса». Макет изделия был впервые представлен на международном форуме «Армия-2017». В этом году ЦНИИТОЧМАШ продемонстрирует на выставке опытный образец.

Как пояснил Счастливцев, «Зауралец-Д» не отвечал обновлённым техническим требованиям ВДВ. Кроме того, 152-мм САО не соответствовало правилу «золотого сечения», которое предполагает соблюдение определённой пропорции между шасси и башней. «Лотос», по мнению главного конструктора, получился достаточно приземистой и при этом эстетически приятной машиной.

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Научно-технический задел по проекту «Зауралец-Д» не пропал зря и позволил создать менее габаритную САО буквально за три года. В кооперации с ЦНИИТОЧМАШ участвовали 47 предприятий (без учёта производителей элементной базы). Огромный вклад в проект, как подчеркнул главный конструктор, внёс коллектив молодых инженеров — половине специалистов не более 35 лет.

Подольский институт отвечал за разработку конструкции «Лотоса», большей части аппаратуры и комплекса активной защиты (КАЗ), который позволяет перехватывать высокоточные боеприпасы. В рамках кооперации в ближайшие месяцы САО получит комплект средств снижения радиолокационной заметности.

«Мы резко увеличили защищённость. В частности, мы решили задачу по защите САО от высокоточного оружия. На орудии установлен соответствующий комплекс, который включает индикаторы лазерного облучения. Мы фиксируем направление, откуда производится атака, и пусковые установки наводятся практически синхронно. Цель уничтожается специальными аэрозолеобразующими боеприпасами (АОБ-5). Обстрел может вестись в автоматическом или ручном режиме», — сообщил Счастливцев.

ЦНИИТОЧМАШ удалось заметно усилить ударные возможности «Лотоса» по сравнению с самоходкой-предшественницей. Артиллерийский комплекс способен получать целеуказание от машин управления и беспилотников. Кроме того, на САО установлена новая пятиметровая пушка (ствол «Ноны» — 3 м) с дульным тормозом, который уменьшает отдачу от выстрела.

Опытный образец СУО 2С42 «Лотос» выезжает из цеха ЦНИИТОЧМАШ

© RT / Заквасин Алексей

«Увеличение дальности стрельбы, точности и обеспечение автономности самоходного орудия были нашими основными задачами. Мы с ними успешно справились. Также мы почти в два раза увеличили боекомплект, несколько повысили скорострельность (6—8 выстрелов в минуту. — RT) и решили установить на орудии «Лотоса» дульный тормоз. Он был разработан в рамках НИР (научно-исследовательских работ) «Нона-2». Сейчас такой же тормоз можно увидеть на самоходке 2С34 «Хоста», — рассказал Счастливцев.

В будущем, как полагает главный конструктор 2С42, его детище будет способно стрелять на дальность до 20 км. Однако для этого требуется разработать так называемые планирующие боеприпасы. Сейчас «Лотос» может вести огонь штатными снарядами «Ноны».

«Учитывался опыт боевых действий»

Важной новацией, реализованной в «Лотосе», стало дистанционное управление орудием. Наводчик находится не в башне, а в передней части машины вместе с водителем-механиком, командир и заряжающий — в боевом отделении. САО спроектировано таким образом, что десантироваться могут все члены экипажа. Конструкция «Ноны» при приземлении позволяет находиться внутри машины только командиру и водителю.

Регулируемая гидропневматическая подвеска «Лотоса» позволила увеличить клиренс до 400 мм. Это облегчает десантирование с военно-транспортного самолёта Ил-76 и маскировку на местности. Запас хода 2С42 составляет порядка 500—550 км, максимальная скорость — 70—80 км/ч, мощность двигателя — 450 лошадиных сил.

Алексей Леонков полагает, что ЦНИИТОЧМАШ смог создать артиллерийский комплекс нового поколения. По его словам, конструкторы установили на «Лотосе» электронное оборудование, необходимое для более точного поражения целей и эффективной самообороны.

Самоходное артиллерийское орудие «Лотос» на территории ЦНИИТОЧМАШ

© RT / Заквасин Алексей

«Очевидно, что при разработке «Лотоса» учитывался опыт боевых действий, в том числе в Сирии. Современная авиадесантируемая самоходка должна вести бой с меньшим расходом боеприпасов и обладать возможностью защититься от высокоточного оружия. Создать подобную самоходку с учётом ограничений по массе — это весьма сложная задача. На сегодняшний день ни одна парашютная система не тянет машину более 18 т», — подчеркнул Ленков.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что «Лотос» будет превосходить «Нону-С» по подвижности, защищённости и огневым качествам за счёт использования в конструкции новых материалов и электронной начинки. Кроме того, новая самоходка будет быстрее приводиться в боеготовое состояние, уверен эксперт.

«Лотос» оснащён более совершенной системой управления огнём, а почти вся его аппаратура выполнена на новой элементной базе. Очевидно, что машина заметно превзойдёт «Нону» по боевым возможностям и будет более мобильной. Заметные улучшения произошли и в броне. Об этом свидетельствует утяжеление САО почти на 10 т. Всё это позволяет сделать вывод, что «Лотос» станет эффективным многофункциональным артиллерийским комплексом», — подытожил Кнутов.