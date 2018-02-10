Самоходная «Коалиция»: чем уникальна новейшая артиллерийская установка ВС России

Испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» завершатся в 2020 году, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов. По мнению экспертов, «Коалиция-СВ» станет оружием нового поколения в арсенале сухопутных войск. Главная отличительная особенность САУ — автоматизация управления боем. Кроме того, по дальности поражения и скорострельности она намного превосходит как российские, так и западные аналоги. О характеристиках перспективной отечественной боевой техники — в материале RT.

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил о грядущем поступлении в войска 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С35 «Коалиция-СВ». Новейшие гаубицы будут проходить испытания до 2020 года. По итогам эксплуатации военное ведомство примет решение о принятии на вооружение и закупках «Коалиции».

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«Мы законтрактовали 12 образцов «Коалиции-СВ», они будут проходить войсковую эксплуатацию до 2020 года. В 2020 году мы завершим государственные испытания и уже примем решение о серийных закупках», — заявил Борисов после посещения «Уралтрансмаша» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод») — единственного предприятия в РФ, которое производит САУ.

Контракт на поставку опытной партии «Коалиции» Минобороны РФ заключило в сентябре 2017 года. Однако тогда речь шла о закупке 10 машин. В мае 2017 года начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал, что серийные поставки гаубиц могут начаться в 2020 году.

Между тем Минобороны продолжает модернизацию самоходных установок 2С19 «Мста-С» (стоят на вооружении с 1989 года). Как отметил Борисов, ведомство сохранит прежние темпы перевооружения на установки «Мста-СМ». Замминистра уточнил, что ежегодно «Уралтрансмаш» передаёт в войска 36 обновлённых гаубиц. По оценке Борисова, проводимая модернизация позволяет повысить боевые качества САУ «Мста-С» на 40%.

«Шквал огня»

«Коалиция-СВ» (индекс «СВ» означает «сухопутные войска») предназначена для уничтожения крупных бронированных целей (артиллерии, танков, противотанковых машин), ракетных комплексов, укреплённых военных объектов и различных инженерных сооружений в глубине обороны противника.

«Коалиция-СВ» в перспективе должна стать основным самоходным артиллерийским орудием в сухопутных частях российской армии. В частности, новая САУ призвана заменить в войсках немодернизированные машины «Мста-С».

Работы по созданию «Коалиции» стартовали в середине 2000-х годов в стенах ЦНИИ «Буревестник». Проект «Коалиции-СВ» стал ответом России на появление в западных вооружённых силах самоходок, превосходивших «Мсту» по тактико-техническим характеристикам.

Самоходная гаубица «Коалиция-СВ» на международной выставке «Армия»

© vitalykuzmin.net

В начале 2000-х годов в американскую армию начали поступать модернизированные версии САУ M109 Paladin, а немецкие ВС получили Panzerhaubitze 2000, которые, по мнению зарубежных обозревателей, являются лучшими в мире самоходными гаубицами по показателю скорострельности (12 выстрелов в минуту).

Современные западные САУ способны вести стрельбу в режиме, известном в России как «шквал огня» (по классификации НАТО — MRSI, Multiple Rounds Simultaneous Impact). Самоходки могут выпускать из одного орудия несколько снарядов, которые летят к цели по разным траекториям.

«Стрельба в режиме MRSI ведётся по навесной траектории, а снаряды летят под разными углами. В среднем выпускается по три-пять снарядов. Вероятность уничтожения цели с использованием MRSI достигает почти 100%. «Мста» на такое не способна, а вот характеристики «Коалиции» позволяют вести огонь в режиме MRSI», — сообщил в беседе с RT директор музея ПВО в Балашихе, военный эксперт Юрий Кнутов.

По мнению специалиста, «Коалиция» сильно отличается от «Мсты», несмотря на внешнюю схожесть. Новая САУ превосходит предшественника по дальности стрельбы (40—70 км против 25—29 км), скорострельности (15—20 выстрелов в минуту против 10), вместимости боекомплекта (70—90 снарядов против 50), скорости хода по шоссе (до 90 км/ч против 60 км/ч).

Кнутов считает, что специалисты «Буревестника» создали оружие нового поколения, которое превосходит западные аналоги.

В то же время эксперт отметил, что «Коалиция» будет дорабатываться ещё в течение нескольких лет.

20 снарядов в минуту

Первые фотографии «Коалиции» появились в 2013 году, когда начался этап её испытаний. Пять лет назад конструкторы оснастили прототип САУ двумя пушками с целью повышения скорострельности, но в итоге специалисты «Буревестника» вернули новейшей самоходке привычный внешний вид. 9 мая 2015 года на Параде Победы «Коалиция» появилась в варианте с одним стволом.

Самоходные установки «Коалиция-СВ» на военном параде в честь Дня Победы, 9 мая 2017 года

РИА Новости

© Александр Вильф

«Скорее всего, двуствольное оснащение потребовало дополнительных технических новшеств. Испытания показали, что это слишком сложное решение. К тому же два ствола могут повысить скорострельность максимум в 1,5 раза. Гораздо проще поставить на САУ один высокотехнологичный ствол и надёжные автоматизированные системы управления (АСУ). Собственно, это и было сделано», — пояснил Кнутов.

«Коалиция» оснащена 152-миллиметровой пушкой 2А88, которая в течение минуты может выпустить до 20 снарядов. На поле боя это даёт неоспоримое преимущество перед техникой противника и системой контрбатарейной борьбы. Отстрелявшись в режиме MRSI, гаубица тут же меняет позицию.

«Главная проблема, над которой бьются все конструкторы, — отсутствие эффективных способов охлаждения ствола после выстрела. Именно этот фактор — основное препятствие для повышения огневой мощи. Однако экипаж современных гаубиц, в том числе «Коалиции», контролирует температуру ствола с помощью специальных датчиков», — отметил Кнутов.

По информации зарубежных источников, все процессы в «Коалиции», включая загрузку боекомплекта и заряжание, автоматизированы. О высоком уровне автоматизации свидетельствует численность экипажа — три человека (против пяти — у Panzerhaubitze 2000 и четырёх — у новейшей версии M109).

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Кроме того, боевой модуль «Коалиции» является «нежилым», а экипаж, как в танке Т-14 «Армата», помещён в специальную бронированную капсулу. На взгляд иностранных аналитиков, специалисты «Буревестника» воплотили в САУ передовые западные разработки.

«Россия действительно могла многое позаимствовать. Но особенность «Коалиции» в том, что, несмотря на высокую степень автоматизации, её экипаж способен управлять САУ по старинке — вручную. В отличие от лучших западных САУ, механический канал управления в «Коалиции» сохранён, и в случае вывода из строя электроники самоходка не превратится в груду металла», — подчеркнул Кнутов.

Первым обладателем «Коалиции», как ожидают российские и зарубежные эксперты, станет воссозданная в 2015 году 1-я танковая армия, дислоцированная в Западном военном округе (ЗВО).