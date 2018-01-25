«Мы поднимем имидж страны»: основатель первой российской частной военной компании дал интервью RT

Частные военные компании (ЧВК) могут стать эффективным орудием внешней политики РФ. Такое мнение в интервью RT высказал основатель «компании военного консалтинга» «РСБ-Групп», офицер запаса Олег Криницын. Он рассказал, какие права и обязанности сотрудников должны, по его мнению, быть прописаны в законопроекте о статусе частных военных компаний в России. Документ в ближайшее время планируют внести в Госдуму. Криницын также уточнил, чем российские ЧВК будут отличаться от западных.

— В настоящий момент ЧВК в России не легализованы. И на своём сайте вы позиционируете себя как «компанию военного консалтинга». Однако интернет-поисковики обозначают«РСБ-Групп» как «российскую частную военную компанию». Чем вы являетесь на самом деле и в каком правовом поле работаете?

— В России частные военные компании не запрещены и не разрешены, поэтому мы находимся в «сером» правовом вакууме. Само понятие ЧВК было придумано западными маркетологами, чтобы оправдывать «солдат удачи», наёмников и прочих любителей приключений.

Мы официально не называемся ЧВК, чтобы не будоражить общественность, и выбрали нейтральную формулировку — «частная компания военного консалтинга». Естественно, мы работаем легитимно и соблюдаем законодательство России и стран, которым оказываем коммерческие услуги. Нас невозможно обвинить в том, что мы являемся незаконным вооружённым формированием или наёмниками. К тому же на территории Российской Федерации мы не работаем: для этого нет соответствующих условий.

— Чем конкретно занимается ваша компания?

Сотрудники «компании военного консалтинга» «РСБ-Групп» сопровождают торговые суда

© rsb-group.ru

Второе направление — это военный консалтинг, оказание услуг по переобучению частных охранных подразделений, полицейских и военнослужащих других стран.

Третье направление — это сухопутные операции, которые сводятся к сопровождению конвоев, охране отдельных лиц и имущества компаний. Также мы занимаемся разминированием. Проводим инженерную разведку и обезвреживаем боеприпасы. Наши услуги очень востребованы на Ближнем Востоке, где боевики ИГ* оставили огромное количество заминированных территорий.

— И всё же в чём принципиальное отличие вашей компании от западных ЧВК?

— У всех задача одна — заработать деньги, но каждая военная компания, по сути, ведёт себя так же, как её государство. Например, там, где появляется армия США, за ней следуют частные военные компании. Если представлять войну на чужой территории как охоту хищников на травоядных, то американская армия — это лев, а ЧВК — шакалы, которые подъедают падаль за царём зверей.

Западные военные компании, как правило, берут на себя почти все обязанности по обеспечению армейской группировки, включая охрану конвоев и стирку белья.

Западные частные компании — главный помощник экспедиционного корпуса и защитник экономических интересов метрополии.

Также по теме Равнение на право: в Госдуму внесут законопроект о легализации работы частных военных компаний В течение месяца в Госдуму планируется внести проект закона, который легализует деятельность частных военных компаний. Об этом RT...

Наша страна ведёт себя иначе. В России принята оборонительная доктрина. Но активная политика РФ по вхождению на зарубежные рынки вызовет естественную потребность в услугах ЧВК.

— 17 января депутат Михаил Емельянов сообщил RT, что в течение месяца в Госдуму внесут документ, где будет прописан статус ЧВК. Принять такой законопроект не удавалось более пяти лет. Какие аспекты должны быть прописаны в нынешнем законопроекте?

— В 2012 году Владимир Владимирович Путин сказал, что частные военные компании являются уникальным инструментом в руках государства, поэтому не могут выполнять задач без привязки к нему. К сожалению, претворить этот замысел в жизнь долгое время не получалось. Но, видимо, сейчас положение дел стало меняться.

В первую очередь в новом законе о ЧВК должны быть прописаны социальные гарантии сотрудников, порядок уплаты налогов, отчётность перед надзорными органами. Но самое главное — в основу закона должна быть заложена идея, что ЧВК — это инструмент внешней политики России.

На мой взгляд, частным военным компаниям можно передать право на продажу лёгкого стрелкового оружия и боеприпасов калибра до 12,7 мм или 14,5 мм. Частные военные компании могут заниматься сбором различной информации, аналитикой, подготавливать плацдарм для корпораций, желающих зайти на рынок неблагоприятной в плане безопасности страны.

Частные военные компании должны и могут заниматься охраной наших посольств. Разминирование — это ещё одна перспективная сфера.

Кроме того, частные военные компании могут заниматься обучением силовиков и военнослужащих наших союзников. Таким образом Россия будет переводить вооружённые силы союзников к единой тактике действий, приучать их пользоваться российским оружием. Мы поднимем имидж страны и, возможно, получим новые рынки сбыта продукции нашего ВПК.

Важно прописать в законе прозрачные механизмы выбора ЧВК со стороны государственного заказчика. Также надо понимать, что закон будет действовать только на территории России, а значит, на страны, где в основном работают ЧВК, он распространяться не будет. То есть всех проблем он не решит.

Криницын — о возможных задачах ЧВК

— По вашей логике частные военные компании должны быть орудием защиты национальных интересов России и неким дополнением к Вооружённым силам РФ?

— Да. Совершенно правильно. ЧВК — это хирургический инструмент, который нужно использовать точечно и аккуратно. При этом мы не говорим, что частные военные компании должны воевать. У ЧВК нет боевой техники и возможностей, как у регулярной армии. Хотя их вполне можно привлекать к антитеррористическим и антидиверсионным операциям.

— Какими полномочиями следует наделить будущие российские ЧВК и какова должна быть их зона ответственности? Для наглядности давайте попробуем сравнить типичного сотрудника частной военной компании с полицейским или солдатом. В чём принципиальная разница между ними?

— Есть стереотипное понимание того, что сотрудник частной военной компании — это пузатый мужик с наколками, перемотанный пулемётной лентой. Этот карикатурный образ далёк от реальности.

На самом деле в частные военные компании идут профессионально подготовленные люди, для которых эта работа является продолжением службы своей Родине. После увольнения офицеры получают в ЧВК возможность без лишней бюрократии и других формальных ограничений заниматься любимым делом.

Это важно и с социальной точки зрения. Многие офицеры теряются, когда оказываются на гражданке. Также не будем забывать, что государство потратило деньги на обучение офицеров военному искусству.

Криницын — об образе сотрудника ЧВК

— Какие миссии сотрудники ЧВК могут выполнять эффективнее военнослужащих РФ? Где ЧВК пригодятся в качестве форпоста отстаивания национальных интересов России?

— Преимущество ЧВК заключается в отсутствии бюрократической волокиты и обязанностей, не связанных с профессиональной деятельностью, которыми нередко грешит военная служба. Сотрудник ЧВК занят исключительно своим делом, совершенствуя навыки в рамках своей специальности, и в этом его главное преимущество. Частным военным компаниям можно доверить практически любую миссию, за исключением тех, где требуется привлечение тяжёлой наземной техники, авиации, артиллерии.

— Какова сейчас ситуация на глобальном рынке ЧВК? Кто является лидером и каковы шансы будущих российских компаний в конкурентной борьбе?

— Глобальный рынок подобных услуг давно поделён. Главными его игроками являются американцы, британцы и французы. Нас там не ждут. Но наше появление (имеется в виду деятельность «РСБ-Групп» в Африке. — RT) уже сейчас вызывает удивление. Я общался с британскими коллегами в Египте в районе Суэцкого канала. Они были поражены тем, что мы, русские, находимся здесь и демонстрируем свой флаг на шевронах.

— Ходят слухи, что российский бизнес, работающий за рубежом, в частности на Ближнем Востоке, пользуется услугами иностранных ЧВК. Так ли это?

— К сожалению, это так. Зарубежные частные военные компании охраняют российские корпорации за рубежом. Пользуясь услугами иностранных ЧВК, наша страна проигрывает глобальную конкуренцию. Мы как люди военные прекрасно понимаем, что иностранцы, охраняющие российский бизнес, не только демонстрируют своё могущество, но и ведут сбор разнообразной информации в интересах своего государства. Не исключено, что они проводят вербовку среди сотрудников корпорации или переманивают специалистов.

Также по теме Частная инициатива: зачем Трампу предложили создать негосударственную разведслужбу Американские СМИ обсуждают создание сети негосударственных разведывательных структур, напрямую подчиняющихся президенту и директору...

Иностранные ЧВК по приказу сверху или в случае внештатной ситуации могут бросить российских клиентов. Очевидно, что такие услуги нельзя отдавать в руки иностранцам. Я буду рад, если закон исправит хотя бы эту ситуацию.

— В 2007 году сотрудники американской Blackwater (ныне Academi) убили 14 мирных жителей в Багдаде. Иракский суд наказал четверых убийц. Есть ли страховка от повторения подобных инцидентов?

— Конечно, мы осуждаем американцев, когда они стреляют в мирных жителей. Но я как человек, имеющий боевой опыт, не был бы столь категоричен. Я их не оправдываю, но надо учитывать контекст ситуации.

По данным на 2010 или 2011 год, когда американские войска начали покидать Ирак, на 300—500 погибших солдат приходилось 900—1000 сотрудников частных военных компаний. Это очень большие потери. Естественно, американцы находились в колоссальном напряжении. Особенно если колонна, которую сопровождают сотрудники частных компаний, проходила через город.

Опасность подстерегала их повсюду. Любое движение мирного жителя, который просто потянулся за телефоном, могло трактоваться как подача команды для подрыва фугаса. Вот этот массовый психоз и испуг и приводил к подобным трагедиям.

Бойцы американской ЧВК Academi (бывшая Blackwater)

© fastguardservice.com

Я не знаю, как на Западе устроен отбор в частные военные компании. На основе нашей компании могу сказать, что идеальный сотрудник — это офицер 30—45 лет, прошедший службу в оперативных подразделениях и имеющий за плечами боевой опыт.

Тех, кому в мирной жизни скучно и хочется повоевать, я в компанию не беру. Наша задача — выйти без потерь из любой ситуации.

— Стоит ли предоставлять сотруднику ЧВК социальные гарантии? Как насчёт выплаты компенсаций родственникам в случае гибели?

— Чем сотрудник частной военной компании хуже врача, спасающего человеческую жизнь? Он защищает других людей вдалеке от Родины, рискует собой, выполняет важную миссию, возможно, государственного значения. Конечно, он должен чувствовать, что находится под социальной защитой.

— Скорее всего, жалованье сотрудников российских ЧВК будет выше оклада военнослужащего Министерства обороны. Не кажется ли вам, что представители силовых ведомств начнут увольняться и выстраиваться в очередь в ЧВК?

— Все военнослужащие находятся на гособеспечении. В частности, государство тратит большие деньги на обучение и содержание срочников. Не проще ли принимать на службу готовых профессионалов и использовать их для решения стоящих перед страной задач?

Конечно, государство будет платить больше сотрудникам частных военных компаний, но их и не надо обучать. Я не назову вам точную сумму, которую может зарабатывать сотрудник частной военной компании, но могу сказать, что зарплата в таких структурах дифференцирована. Заработок зависит от квалификации и опасности прохождения службы.

России можно взять на вооружение методы (не суммы) расчёта зарплат, принятые в США. Сотрудник, находящийся вне зоны боевых действий, получает существенно меньше, чем тот, кто работает в агрессивной среде. В Ираке пребывающий на базе сотрудник американской ЧВК зарабатывал $250—300 в сутки, а сопровождавший колонну — $1,5—2 тыс.

— Что Россия может позаимствовать у западных ЧВК и каких ошибок ей стоит избегать?

— Первое, что необходимо перенять у западных коллег, — это система спасения военнослужащих. Я общался с американцами. Это нормально, когда для спасения одного бросают 30—40 человек, а в воздух поднимаются вертолёты.

Второе — это временный иммунитет в первоначальный этап военной операции, которым должны наделяться сотрудники ЧВК. Так делали американцы в 2003 году, когда вторглись в Ирак. Как бы это цинично ни звучало, но в экстремальной ситуации нет возможности следить за соблюдением закона страны пребывания. Нужно делать только то, что отвечает интересам твоей страны.

В то же время западные ЧВК, пожалуй, слишком обласканы опекой своих государств. Они уверовали в собственную безнаказанность и легко переступают черту закона, зная, что их прикроют. Хамское поведение по отношению к местным и уж тем более необоснованное применение оружия должны наказываться.

Но у нас, русских, другая ментальность. Я думаю, нас подобные проблемы обойдут стороной. В этом и будет главная особенность российских ЧВК.

— Кто, по вашему мнению, станет основным заказчиком услуг российских ЧВК после легализации? Минобороны, нефтяной бизнес, олигархи…

— Мне бы хотелось, чтобы круг потенциальных заказчиков был максимально широким, включая иностранные компании и международные организации. Этому будет способствовать и то, что имидж России после операции в Сирии в мире значительно улучшился.

Но чтобы делать какие-либо прогнозы, необходимо дождаться появления законопроекта. Развитие рынка ЧВК в России будет во многом зависеть от того, какой орган власти станет регулировать эту сферу. На мой взгляд, надзорную функцию стоит отдать Министерству обороны и конкретно подразделению, занимающемуся координацией разведывательной деятельности. Это обеспечит необходимую связку между частными военными компаниями и государством.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.