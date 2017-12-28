Деньги на воздух: ВВС США намерены нанять частные компании для обучения противодействию «угрозам противников» в Европе

Военно-воздушные силы США планируют нанять частных лётчиков для отработки имитации воздушных боёв с потенциальным противником в Европе. Об этом говорится в запросе американских ВВС, с которым ознакомился RT. Приоритетными странами для проведения учений Пентагон считает Германию, Великобританию и Италию, где располагаются авиабазы ВВС США. Практика Вашингтона по использованию частных компаний не раз подвергалась критике. Один из самых громких случаев — расстрел сотрудниками ЧВК Blackwater 14 мирных жителей в Багдаде. RT выяснял, будет ли опыт частных компаний способствовать «борьбе с противником в Европе».

Пентагон рассматривает возможность найма частных компаний для обучения своих пилотов в Европе с целью противодействия «угрозам противников» на континенте. Об этом сообщается в запросе ВВС США, опубликованном на портале государственных закупок. С текстом заявки ознакомился RT.

«Запрос предшествует возможному размещению коммерческого заказа на обеспечение нужд по боевой подготовке лётчиков в условиях правдоподобной имитации действий воздушного противника, которую требуется осуществлять в нескольких частях Европы», — отмечается в документе.

Согласно ответам на вопросы потенциальных подрядчиков, Пентагон рассматривает возможность проведения обучения не только в трёх приоритетных странах — Германии, Италии и Великобритании, — но и в других районах Европы, при этом не называя их.

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«Государство предусматривает, что мероприятия будут проходить вблизи расположения сил США. В число основных операционных районов входят авиабазы Шпангдалем (Германия), Лейкенхит (Великобритания) и Авиано (Италия). При этом не исключается необходимость поддержки учений и в других районах, входящих в зону ответственности Европейского командования ВС США», — указывается в запросе.

Проходить обучение будут пилоты 764-й специальной вспомогательной эскадрильи ВВС США (SCONS). Допускается вариант, при котором возможные подрядчики будут предоставлять свои услуги сразу нескольким «клиентам», действующим в разных районах зоны ответственности Европейского командования ВС США.

«От подрядчиков требуется выполнение полного спектра задач, связанных с такого рода подготовкой. Среди них, в частности, выделяются следующие: поставка летательных аппаратов и их техническое обслуживание; обслуживание авиационных систем, поставка оборудования для поддержания работоспособности технических средств; управление программами и контрактами, контроль качества», — говорится в документе.

Эскадрилья была сформирована в октябре 2013 года на авиабазе Рамштайн (Германия). Подразделение обеспечивает воздушную поддержку ВВС США в Европе и Африке.

В апреле текущего года американские ВВС направили в Европу истребители-бомбардировщики F-35A Lightning II для «усиления потенциала НАТО». Министерство обороны США сообщило, что на авиабазу Лейкенхит Королевских ВВС Великобритании прибыла небольшая группа самолётов для проведения учебных полётов совместно с другой авиацией Соединённых Штатов и НАТО.

«Передовое присутствие самолётов F-35 поддерживает мой приоритет, который заключается в том, чтобы боеготовые силы находились здесь, в Европе», — сообщил Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Кёртис Скапарротти.

Генерал Кёртис Скапарротти

Reuters

Пентагон и ЧВК

Военно-воздушные силы США используют частные компании для отработки манёвров американских истребителей. Одной из крупнейших организаций, которая предоставляет американским ВВС услуги по имитации противника в учебных боях в воздухе, является корпорация Draken International. Помимо ВВС США, компания сотрудничает с американскими военно-морским флотом, Нацгвардией и французскими ВМС.

Как сообщается на сайте организации, места базирования Draken International расположены в Германии, Шотландии, Франции, Нидерландах, а также в Польше и Чехии. В парке частной авиакомпании — такие самолёты, как Aero L-159E и L-39, Douglas A-4 Skyhawk, Aermacchi MB-339CB и российские МиГ-21бис. Все машины могут быть использованы Пентагоном для отработки воздушных боёв.

Ещё одной крупной американской частной корпорацией, услугами которой пользуются ВВС и ВМС США, является Airborne Tactical Advantage Company (ATAC). Организация занимается тактической лётной подготовкой. В качестве партнёра Пентагона ATAC проводила контрактные тактические полёты для Атлантического, Тихоокеанского и Западно-Тихоокеанского флотов США. В Европе организация размещает свои самолёты на авиабазе Цвайбрюккен (Германия).

Во время операций США в Ираке и Афганистане Пентагон активно пользовался поддержкой частных военных компаний (ЧВК). Однако большое количество случаев нарушения прав человека доказало отсутствие должного контроля со стороны Минобороны США за деятельностью нанимаемых организаций. Так, ранее в американский суд поступило дело о применении сотрудниками компании CACI пыток в иракской тюрьме Абу-Грейб.

Наиболее скандально известная ЧВК, которую нанимал Пентагон, — Academi, имевшая в прошлом название Blackwater. Организация приобрела такую репутацию после расстрела её сотрудниками 14 мирных жителей на площади Нисур в Багдаде в 2007 году. В 2015-м американский суд приговорил одного наёмника Blackwater к пожизненному заключению и троих — к 30 годам лишения свободы.

Academi также известна одним из выпускников обучающих курсов, которые проводила ЧВК. Так называемый военный министр ИГ* Гулмурод Халимов проходил обучение в этой компании.

Её представители в беседе с RT тогда отмечали, что полковник принимал участие в тренировках с ведома американских властных структур. Халимов участвовал в пяти контртеррористических тренингах в США и Таджикистане в рамках вспомогательной антитеррористической программы, организованной бюро дипломатической безопасности Госдепартамента в период с 2003 по 2012 год.

В то же время сфера деятельности ЧВК не ограничивается имитацией воздушных боёв и наземными операциями. По сообщениям СМИ, недавно основатель Blackwater Эрик Принс предложил ЦРУ создать частную разведывательную сеть. В рамках проекта Принса предполагается сформировать независимую разведструктуру, которая будет подчиняться президенту США и директору ЦРУ.

Гостайну — в частные руки

Как ранее сообщал RT, частные подрядчики составляют 10% от общего числа специалистов по анализу разведывательных материалов, помогающих Пентагону определять цели для поражения.

Одной из причин того, что Соединённые Штаты обращаются именно к частным организациям по военным нуждам, является возможность дистанцироваться от проводимых операций и мероприятий: деятельность, в которой заинтересован Пентагон, формально реализуется частными лицами, официально не связанными с государственными ведомствами США, что позволяет обходить существующее национальное законодательство.

Штаб-квартира Пентагона

Reuters

Так, в июне текущего года стало известно, что силы специального назначения США использовали компанию Transoceanic Development, работавшую на гуманитарные организации, для прикрытия своих действий в Йемене. Как сообщало издание The New York Times, шесть американских чиновников подтвердили существование секретного контракта с Transoceanic Development.

В 2015 году в Пентагоне заявили о планируемом расширении деятельности частных подрядчиков для разведывательных миссий с использованием дронов. Экс-министр обороны США Эштон Картер отметил, что число активных миссий с использованием дронов должно увеличиться с 65 до 90 к 2019 году, в связи с чем Минобороны будет нанимать частных операторов дронов для осуществления разведдеятельности.

Также известно, что Агентство национальной безопасности США пользовалось услугами в сфере разведки, которые оказывала организация Booz Allen Hamilton. Работая в этой компании, Эдвард Сноуден получил информацию о слежке АНБ за американскими гражданами.

Важно отметить, что, согласно докладу бывшего директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера, из 4,9 млн человек, имеющих доступ к секретной информации, 1,1 млн — сотрудники частных компаний.

Армия наёмников

В американских ВВС, как и в целом в Вооружённых силах Соединённых Штатов, широко распространён аутсорсинг, в рамках которого привлекаются частные военные компании и на них возлагают широкий спектр задач. Об этом проинформировал доктор военных наук, военный аналитик Константин Сивков.

По его словам, речь идёт о различных видах обеспечения, в том числе о тыловом техническом обеспечении, ремонте техники и обучении личного состава.

«Основным контингентом, который работает на ЧВК, являются офицеры, причём зачастую высокого ранга, находящиеся в запасе и имеющие огромный боевой опыт. Во-вторых, это выполнение различных охранных функций. В-третьих — действие ЧВК в условиях, когда применение регулярных войск нецелесообразно, а военно-силовое подавление необходимо», — рассказал RT эксперт.

Сивков подчеркнул, что американцы широко использовали опыт сотрудничества с ЧВК, а сейчас американских пилотов в Европе готовят к борьбе с противником — например, приглашая тех военных, которые участвовали в боевых действиях против самолётов российского производства.

«В основном это пилоты, которые уже воевали в рамках операции «Буря в пустыне» (военная операция США и их союзников в Ираке. — RT). Если речь пойдёт о борьбе в составе регулярных войск, то ЧВК могут быть использованы преимущественно для охраны и военно-технического обеспечения. Современная боевая американская авиация относится к разряду частей постоянной готовности», — пояснил Сивков.

Как отметил эксперт, хотя ЧВК и обязаны, находясь на территории чужого государства, следовать его законодательству, в случае военного противостояния такие компании могут действовать в обход этих требований.

«Существуют определённые договоры, в соответствии с которыми ЧВК оказываются на экстерриториальном положении, то есть на них не распространяются законы государства пребывания, например, в Японии или Германии. ЧВК не подчиняются законам на территории Афганистана», — заключил аналитик.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.