В Госдуму планируют внести законопроект о легализации работы частных военных компаний
Об этом RT рассказал первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
«Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии, а также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги», — заявил Емельянов.
Он подчеркнул, что деятельность таких организаций должна лицензироваться профильными ведомствами.
Подробнее — в материале RT.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предложил создать законодательную базу для защиты интересов граждан России, которые работают на частные военные компании в других государствах.