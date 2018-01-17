В Госдуму планируют внести законопроект о легализации работы частных военных компаний

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В Государственную думу планируется в течение месяца внести законопроект, согласно которому предлагается легализовать деятельность частных военных компаний.

Об этом RT рассказал первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии, а также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги», — заявил Емельянов.

Он подчеркнул, что деятельность таких организаций должна лицензироваться профильными ведомствами.

Подробнее — в материале RT.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предложил создать законодательную базу для защиты интересов граждан России, которые работают на частные военные компании в других государствах.

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Общество Право
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