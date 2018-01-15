Лавров предложил законодательно защитить интересы россиян, работающих в частных военных компаниях

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции предложил создать законодательную базу для защиты интересов граждан России, которые работают на частные военные компании (ЧВК) в других государствах.

«Что касается других стран, да, такая практика распространяется — со стороны многих государств мира. И в Ираке это происходило, и других странах региона, где так называемая Blackwater (американская ЧВК. — RT) работала. Потом она была переименована во что-то ещё», — сказал министр.

По его словам, необходимо «чётко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди были тоже в правовом поле и защищены».

В начале декабря 2017 года в СМИ появилась информация о создании сети негосударственных разведывательных структур, напрямую подчиняющихся президенту США и директору ЦРУ.

С такой инициативой якобы выступил Эрик Принс — основатель ЧВК Academi, прежде известной как Blackwater.

Подробнее — в материале RT.